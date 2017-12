Slováci nie sú ochotní priplatiť si za férovejšie potraviny

Organizácia Živica ukončila svoju kampaň Za férové ovocie a za viac férových produktov v slovenských obchodoch. Ako vo vyhlásení uviedol riaditeľ Živice Juraj Hipš, Slováci si na Fair trade zvykajú len pomaly. Živica podľa neho vychováva Slovákov v tejto téme už od roku 2003, stále však naráža na rovnaký problém – neochotu ľudí si priplatiť.

Cieľom kampane Za férové ovocie, ktorá spojila 20 mimovládnych organizácií z krajín v Európe i mimo nej, je ukázať neľahkú situáciu tých, ktorí pestujú tropické ovocie a ponúknuť nástroje, ako túto situáciu zmeniť. Aktivisti bojujú za prísnejšie pravidlá v dodávateľskom reťazci, navštevujú plantáže tropického ovocia v južnej Amerike a Afrike, a presadzujú viac výrobkov s označením Fair trade v našich supermarketoch. Hoci je už dnes tieto férové výrobky dostať na viacerých miestach na Slovensku, stále je tovar s logom Fair trade pre bežných ľudí nedostupný. Preto spustila Živica spolu s ďalšími organizáciami z krajín Visegradskej štvorky petíciu za viac férových výrobkov v ponuke supermarketov, ktorú podpísalo skoro 4 300 ľudí.

„Po 15 rokov vzdelávania v tejto téme by som očakávala väčšiu podporu,“ skonštatovala koordinátorka kampane na Slovensku Petra Ježeková. „Prekvapilo ma aj to, že sa táto téma neučí na vysokých školách ekonomických. Ako najsilnejšia alternatíva k svetovému obchodu by podľa mňa mala byť súčasťou prednášok,“ zdôraznila. Dodala, že je dôležité ľuďom neustále približovať podmienky, v akých sa pestuje naše jedlo. „V projekte sme počas sobotného trhu postavili stánok s vymyslenou firmou s podozrivo lacnými potravinami. Hoci sme zákazníkov pravdivo informovali, že cena je taká nízka vďaka detskej práci, vykorisťovaniu robotníkov či ničeniu dažďového pralesa, 53 zákazníkov si spokojne nakúpilo,“ uviedla. Pokus podľa nej ukázal, že pre Slovákov je ešte stále najrozhodujúcejšia cena. Podľa Živice je preto dôležité naďalej vychovávať slovenských spotrebiteľov a hľadať spôsoby, ako im čo najlepšie priblížiť nástroje, vďaka ktorým môžu pomôcť tým, ktorí pestujú naše jedlo.