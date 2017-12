Ak Smer presadí Jankovskú do súdnej rady, bude to porušenie koaličnej zmluvy, povedal Bugár

Republiková rada strany Most-Híd podporuje podpredsedníčku strany a ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú v odmietavom stanovisku k nominantke Smeru Monike Jankovskej do súdnej rady, pretože nespĺňa princíp posilnenia občianskosti pri tvorbe tejto inštitúcie. Ako novinárov informoval po rokovaní rady predseda Mostu-Híd Béla Bugár, rada sa zhodla, že pri nominácii Jankovskej nebola dosiahnutá dohoda v koalícii. „Ak by došlo k hlasovaniu s opozíciou pri presadzovaní tohto návrhu, Most-Híd to bude považovať za zásadné porušenie koaličnej zmluvy."

„Predpokladám, že dôjde k dohode. Poznám však opozíciu. V tajných voľbách je možné zahrať akúkoľvek hru. Ak by v tajnej voľbe bola zvolená, bola by porušená koaličná zmluva,“ vyhlásil Bugár, ktorý však odmietol povedať, ako by sa potom jeho strana zachovala. Podľa neho je to teraz v polohe, že ide o vážne upozornenie. „My budeme vedieť zabezpečiť, ako hlasujú naši poslanci. Pre nás je dôležité, aby proti vôli našej ministerky a v rozpore s tým, na čom sme sa pred dvomi rokmi dohodli, nebol urobený takýto krok. Či bude Jankovská stiahnutá, alebo neprejde, to už je o technike,“ dodal.

Pri obsadzovaní postu člena Súdnej rady SR vychádza Žitňanská z programového vyhlásenia vlády, kde je napísané, že vláda do nej bude presadzovať nesudcov. Podľa nej je to rozumné, pretože je dobré, aby bol v rade zastúpený aj iný pohľad, nie iba pohľad zvnútra súdnictva. „S premiérom sme na túto tému komunikovali opakovane. Akurát sme sa nedohodli,“ povedala Žitňanská. Jankovskú navrhol poslanec Smeru Róbert Madej. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská s nomináciou Jankovskej nesúhlasí, je za odpolitizovanie súdnej rady a v rade je potrebné dať podľa nej priestor aj nesudcom. „To je v prípade tejto kandidatúry popreté, preto s ňou nesúhlasím,“ zdôraznila ešte v júni Žitňanská. V Jankovskej sa podľa ministerky spája politik so sudcom v jednej osobe. „Dohody by sa mali dodržiavať. Ak sa nedodržiavajú, nemôžeme dobre vládnuť,“ dodala.