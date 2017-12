Niektoré bežné lieky môžu vypadnúť, boja sa pacienti

„Parlament schválil prelomovú novelu liekovej politiky, vďaka ktorej bude moderná inovatívna liečba pre pacientov výrazne dostupnejšia. Doteraz sa mohli pacienti dostať k moderným inovatívnym liekom tak, že požiadali zdravotnú poisťovňu o takzvanú výnimku, a potom čakali na rozhodnutie poisťovne, ktorá nie je povinná hradiť nekategorizované lieky,“ povedal minister Drucker. Tomu bude pri väčšine moderných liekov podľa neho koniec a pre pacientov budú dostupné z verejného zdravotného poistenia.

Legislatíva však umožňuje aj opak, a to vyradenie lieku z kategorizácie, čo znamená, že ho zdravotná poisťovňa nemusí uhradiť. Rezort to nazval podmienenou kategorizáciou, do ktorej sa budú presúvať lieky, ak liečba nimi vyjde na viac ako 1,5 milióna eur ročne. Takéto budú opäť posudzovať poisťovne na výnimky.

Podľa zdravotníka, ktorý si neželal zverejniť svoje meno, hranicu 1,5 milióna už dnes prekračujú viaceré lieky, ktoré sa používajú štandardne a sú hradené z poistenia. „Nemusí tu ísť ani o extrémne drahé lieky, ale o také, ktoré berú pacienti dlhodobo a pravidelne, napríklad astmatici, kardiaci či cukrovkári,“ doplnil s tým, že môže ísť o skupinu 200 až 250 liekov.

Pripomenul tiež, že sa sprísňuje aj vstup nových generík na trh. Ak výrobca bude chcieť, aby jeho lieky hradili poisťovne, bude musieť znížiť cenu o 45 percent oproti najlacnejšiemu originálu. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová si riziká zmien uvedomuje. „Generiká sú bezpečnou a lacnejšou alternatívou pre pacientov, ale navrhovaný spôsob úpravy ceny môže viesť k rozhodnutiu nedovážať ich na Slovensko,“ poznamenala. Diskutovali o tom aj na prvej pacientskej konferencii minulý týždeň. Podľa Lévyovej budúci rok budú preto podrobne sledovať situáciu okolo dostupnosti liekov.

Šéf Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ pripúšťa, že by mohol vzniknúť problém, ak by sa farmafirma nedohodla so zdravotnou poisťovňou na zľavách na lieky. „Tam, kde je nastavená spoluúčasť výrobcov, ide o individuálne dohadovanie a to môže byť problém,“ hovorí Sukeľ. Myslí si však, že liečba zostane dostupná.

Novela tiež rozširuje limit spoluúčasti na predčasných penzistov, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok, a v niektorých skupinách mení jeho výšku. Bude platiť už nielen na lieky, ale aj na zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. "Ochranný limit tak bude môcť využiť väčšia skupina ľudí ako doteraz,“ tvrdí minister.

U invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP (ťažké zdravotné postihnutie) hranica, od ktorej zdravotné poisťovne každý štvrťrok vracajú peniaze za doplatky, klesne z aktuálnych 25 na 12 eur štvrťročne, čím výrazne ušetria. „Ľudia pre to, aby získali peniaze, nebudú musieť tak ako doteraz spraviť nič. Zdravotné poisťovne ich vrátia automaticky,“ pripomenul Drucker. U detí limit vo výške 8 eur vzrastie na 10 eur. Nulový aj naďalej zostane u ťažko zdravotne postihnutých detí.