Medvieďatá po Inge sú stále v Bojniciach

RTVS ho odvysiela 10. decembra. Mladá samica sa zapísala do povedomia Slovákov v máji tohto roka, keď sa na celý víkend usalašila na strome v centre Starého Smokovca. Jej život napokon skončil výstrel poľovníka len krátko po tom, čo jej štátni ochranári odobrali medvieďatá a ona sa ich vydala hľadať.

Dokument zmapuje život medvedice od čias, keď spolu s potomstvom žila v blízkosti Bilíkovej chaty vo Vysokých Tatrách. Autorkou filmu je Ivana Ratkovská. „Téma natoľko a dlho rezonovala medzi ľuďmi, že sme sa rozhodli spracovať krátky film, ktorý mapuje príbeh tejto medvedice a jej rodiny od úvodu až po verejne známy koniec. Sledovali sme ju viac-menej až do záverečných chvíľ. Myslím si, že medzi riadkami je naznačené, že zrejme nemusí ísť o jedinú takúto situáciu, mohla by sa zopakovať a preto je nutné hľadať riešenie. Aspekt ochrany je tam cítiť,“ povedala redaktorka pre agentúru Sita.

Príbeh medvedice Ingy je verejnosti dobre známy. Mladá samica v snahe ochrániť svoje potomstvo pred starými medveďmi odišla z lesa a ocitla sa v blízkosti ľudských obydlí. V máji vyliezla aj s mláďatami na strom v Starom Smokovci, kde strávila celý víkend. Fotili si ju domáci aj turisti a nevšednú medvedicu si po prvý raz všimli médiá.

Z bezpečnostných dôvodov však museli zakročiť štátni ochranári. Medvediu rodinu odchytili a odviezli do tatranskej Tichej doliny. Netrvalo dlho a Inga sa opäť objavila blízko ľudí, tentoraz v obci Liptovská Kokava. Aj v tomto prípade zasiahli ochranári, medvedicu uspali, odobrali jej medvieďatá a vrátili ju do prírody. Mláďatá boli umiestnené v karanténe bojnickej zoo, ich matka sa však vrátila hľadať medvieďatá tam, kde ich videla naposledy – do Liptovskej Kokavy. Práve to sa jej stalo osudným a jej život ukončil poľovník z tamojšieho poľovníckeho združenia Machy.

Verejnosť zostala celým prípadom pohoršená, ochranárske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi dokonca iniciovalo petíciu, ktorou žiadalo dôkladné vyšetrenie odstrelu medvedice. Podpísalo sa pod ňu viac ako 14-tisíc ľudí. Ministerstvo životného prostredia naozaj zriadilo vyšetrovací tím, ktorý začiatkom júla potvrdil tri pochybenia.

Odborníci videli problém v tom, že medvedica bola vypustená späť do prírody po tom, čo jej odobrali mláďatá. Bolo totiž viac než pravdepodobné, že sa vráti do obce hľadať ich. Druhou chybou bolo, že pri zásahu nebol veterinár. Tretím zlyhaním bola podľa vyšetrovacieho tímu nedostatočná komunikácia. Či bola pre pochybenia vyvodená zodpovednosť voči konkrétnemu človeku či ľuďom, nevedno. Envirorezort tieto informácie nezverejnil.

Ani osud medvedích sirôt nebol Slovákom ľahostajný. Pôvodne sa hovorilo o tom, že poputujú do medvedieho parku v Maďarsku. Najskôr ich však pracovníci zo Štátnej ochrany prírody umiestnili do povinnej trojmesačnej karantény v bojnickej zoo. Skončila sa 31. augusta. Aj napriek rôznym špekuláciám, ktoré sa vyrojili, mláďatá sú stále v Bojniciach. Pre Pravdu to potvrdila hovorkyňa tamojšej zoo Simona Kubičková.

„Medvieďatám sa darí dobre a nachádzajú sa v zázemí Národnej zoo Bojnice, kde ich, žiaľ, návštevníci nebudú môcť počas prehliadky vidieť. U nás v zoo máme ešte šesť ďalších dospelých medveďov, ktoré sú v expozičných výbehoch. Medvieďatá nie je možné k dospelým jedincom umiestniť a ďalší voľný expozičný výbeh nemá zoo k dispozícii,“ vysvetlila hovorkyňa.

Ako dodala, bojnická zoo podnikla po ukončení povinnej karantény kroky na získanie potrebných dokumentov pre ďalšiu manipuláciu s mláďatami, keďže ide o zvieratá chránené dohovorom CITES (medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – pozn. red.). V súčasnosti čakajú na odpoveď od príslušných orgánov.