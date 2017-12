Viskupič sa vzdá mandátu poslanca aj postu v tieňovej vláde

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič chce z neviditeľného krajského úradu urobiť taký úrad, ktorý bude slúžiť občanom a bude im blízko. Bude to úrad otvorený a transparentný. Viskupič to povedal po ustanovujúcej schôdzi krajského zastupiteľstva. Chce sa tiež intenzívne stretávať s primátormi a starostami kraja.

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja čakajú podľa nového predsedu do konca roka pravdepodobne až dve schôdze. Zatiaľ sa v poslaneckom zbore sformovali štyri poslanecké kluby. Jeden si zriadili poslanci koalície OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, druhý SMK a nezávislí poslanci sa rozdelili do dvoch klubov. Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič verí, že sa Viskupičovi podarí k spolupráci pritiahnuť aj poslancov SMK. "V týchto voľbách sme ukázali, a ľudia to ocenili, že sa vieme spojiť. Zároveň verím, že dokážeme pritiahnuť k spolupráci aj stranu, ktorú sme nedokázali pritiahnuť pred voľbami, a to SMK, aby mal Jozef Viskupič ešte výraznejšiu podporu v zastupiteľstve,“ povedal Matovič.

Mandátu poslanca Národnej rady sa Viskupič vzdá v závere decembrovej schôdze. Splní tak sľub, ktorý dal v kampani pred voľbami do samosprávnych krajov. V poslaneckom kresle ho nahradí Natália Milanová. Je možné, že ho nahradí aj na poste ministra kultúry tieňovej vlády, ktorú nedávno predstavil Igor Matovič. Viskupič označil Milanovú za dôstojnú nástupkyňu, ktorá pôsobí v oblasti kultúry. "Veľmi rýchlo sa dohodneme s kolegovcami, či a kedy Natália Milanová post tieňového ministra kultúry preberie,“ povedal.

V zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja bude sedieť 14 nezávislých poslancov, 13 poslancov SMK, 11 poslancov koalície OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, jeden poslanec Mosta – Híd a jeden poslanec Smeru – SD.