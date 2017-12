Koalícia spor o platy urovnala

Kým ešte minulý týždeň to vyzeralo v koalícii dramaticky a skloňoval sa aj pád vlády, nakoniec sa lídri koalície dohodli, ako vyriešia platy poslancov.

Nezmrazia sa, ale zvýšia sa len nepatrne, zrejme o jedno euro. Definitívna dohoda by mala byť oficiálne známa po rokovaní vládnych poslaneckých klubov.

Pôvodne mali platy po rozmrazení stúpnuť až o takmer 1 000 eur. Podľa viacerých zdrojov z vládnej koalície však pôjde iba o symbolické zvýšenie o jedno euro. „Keď aj symbolicky, ale platy by sa mali zvyšovať,“ reagoval pre Pravdu líder Mostu-Híd Béla Bugár. Podľa neho po stretnutí koaličných poslaneckých klubov bude jasné, o akú sumu sa zvýšia. Ide o dočasné riešenie, koalícia pripraví nový zákon o platoch ústavných činiteľov.

Poslanci platy do konca roka nezmrazia

Premiér Robert Fico pritom minulý týždeň avizoval, že ak si poslanci platy do konca roka nezmrazia, spojí hlasovanie o platoch s hlasovaním o dôvere vláde. To rozhnevalo Bugára, podľa ktorého predseda vlády len zvyšuje napätie v koalícii.

Fico priamo neodpovedal, či už netrvá na spojení hlasovania o dôvere vláde s otázkou platov. „Môžeme potvrdiť, že koaliční lídri sa dohodli na platoch ústavných činiteľov. O detailoch dohody chcú najprv informovať poslancov na spoločnom zasadnutí koaličných klubov a potom ich predstavia verejnosti,“ uviedla hovorkyňa premiéra Beatrice Szabóová. Bugár však Pravde povedal, že „nehrozí“, že by hlasovanie o platoch malo byť spojené s hlasovaním o dôvere vláde.

Ako sa teda platy poslancov upravia tak, aby výrazne nestúpli, ale len symbolicky? Smer sa prihováral za to, aby sa pripravil pozmeňujúci návrh k zákonu o dani z príjmov, ktorý je v programe Národnej rady. „Už momentálne nemáme inú možnosť, ako to dať do nejakého daňového návrhu zákona,“ reagoval pre Pravdu Bugár.

Zmrazené od roku 2011

Situácia sa vyostrila v koalícii minulý týždeň v utorok, keď vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o zmrazovaní platov v parlamente neprešiel. Podporilo ho len 32 poslancov. Mnohí zákonodarci zo Smeru, SNS a Mostu-Híd sa zdržali alebo nehlasovali. Návrh nepodporili ani opozičné kluby SaS, OĽaNO a Sme rodina.

Platy poslancov sú zmrazené od roku 2011. Ako dôvod sa uvádzalo šetrenie a tiež hospodárska a finančná kríza. Tá však pominula a platy sa uvoľnili len sudcom a prokurátorom, nie poslancom. Od výšky poslaneckých platov sa pritom odvíjajú aj platy členov vlády, prezidenta, šéfa Najvyššieho kontrolného úradu či ďalších úradov. V súčasnosti je mesačný plat poslanca spolu s paušálnymi náhradami 3 576 eur, poslanec s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji má 3 346 eur. Líder koaličnej SNS Andrej Danko pred pár dňami vyhlásil, že chce “zastaviť teátro“ s platmi. Zároveň kritizoval vládu, že v tejto veci nič neurobila.