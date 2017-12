Vladimír Mečiar o kauze Rusko: Nič o tom neviem, načo by mi predvolávanie dávali?

Prípad Pavla Ruska pokračoval výsluchmi na polícii aj v pondelok. Ako informuje TV JOJ na svojej internetovej stránke www.noviny.sk, požiadali o vyjadrenie ku kauze aj bývalého premiéra Vladimíra Mečiara. „Medzi plejádou svedkov, ktorí by mohli svedčiť v tejto kauze sa spomína aj jeho meno a možnosť, že by ho policajný vyšetrovateľ mohol predvolať na výsluch,“ píše televízia.

„O celom prípade, o živote pána Ruska a o jeho záujmoch nič neviem. Zavolať ma môžu kdekoľvek, je to ale zbytočné. Moja odpoveď komukoľvek bude iba neviem. Načo by mi predvolávanie dávali? Ak má niekto normálny rozum, tak ma do toho nezapletie. Tento týždeň ani tento rok, a dúfam, že pokiaľ je to normálny človek a hľadá dôkaz o niekom a niečom, tak ma ani nezavolá, aby nemrhal jeho ani mojím časom,“ uviedol Vladimír Mečiar pre televíziu JOJ na adresu svojho údajného výsluchu. Ako pripomína televízia, Vladimír Mečiar sa s Pavlom Ruskom spoznal cez rodičov Ruskovej exmanželky Viery, ktorí ho požiadali, aby išiel Ruskovi za svedka na jeho svadbe.

Mečiar ďalej pre TV JOJ uviedol, že nevie, čo povedala polícii Anna Mojžišová, pretože sa s ňou už nestretáva a nevidel sa s ňou 21 rokov. „Nikdy nič takéto okolo mojich uší neprešlo a nikdy sme taký kontakt, ktorý by k tomu niečo hovoril, nemali. Vôbec nechápem, ako ma chce niekto do toho zapliesť, čo s tým mám,“ uviedol Mečiar o údajnej likvidácii alebo o ohrození Pavla Ruska.

„V istom období, keď sa naše cesty križovali, mi urobil dosť veľa zlého. Spomeňte si na iniciatívu Zachráňte Markízu, veď to bol verejný podvod v môj neprospech. Môj vzťah k nemu je indiferentný, nemám mu prečo pomáhať a nezodpovedá mojej povahe, aby som mu škodil,“ vysvetlil Mečiar vzťah medzi ním a Pavlom Ruskom.

Ako ešte pripomenula televízia, Anna Mojžišová, ktorá bola riaditeľkou Mečiarovho sekretariátu, vypovedala na polícii 6. novembra. V roku 1997 varovala Pavla Ruska, aby opustil Bratislavu, pretože mala údajne informáciu, že je v ohrození. Telefonovala mu vraj priamo z úradu vlády. Vrátiť sa mal až keď pominie nebezpečenstvo. Pavol Rusko to uviedol v rozhovore študentke, ktorý bol podkladom pre záverečnú prácu na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Práca sa týkala kauzy Gamatex z roku 1998.