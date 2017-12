Farár zavádzal o sobášoch gejov

Dezinformácie a šírenie strachu. To je spôsob, akým niektorí katolícki kňazi informujú ľudí o Istanbulskom dohovore, dokumente, ktorý má zabezpečiť väčšiu ochranu žien pred násilím. Na ostatnej nedeľnej omši jeden z nich vyzýval prítomných, aby priamo v kostole podpísali proti dohovoru petíciu, zabudol im však vysvetliť, o čo v ňom ide. Internetom sa zase šíri záznam s prednáškou ďalšieho farára, ktorý s faktmi okolo dohovoru narába svojvoľne.

Redakcii denníka Pravda sa ozvala čitateľka Barbora, ktorá sa v nedeľu zúčastnila na katolíckej omši v jednej z farností Žilinskej diecézy. Zostala zaskočená, keď z úst tamojšieho kňaza počula výzvu pre veriacich, aby podpísali petíciu proti Istanbulskému dohovoru. Farár ľuďom tvrdil, že dokument pod zásterkou ochrany žien zavádza tzv. gender (rodovú. pozn. red.) ideológiu. Už však neprezradil, že dohovor si za cieľ kladie boj proti fyzickému a psychickému násiliu, sexuálnemu obťažovaniu, manželstvám z donútenia, mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, núteným potratom či násilnej sterilizácii.

„Niektorí veriaci sa pri vychádzaní z kostola pýtali, proti čomu to vlastne podpísali petíciu. Ďalšia pani mi zase povedala, že od biskupa vie, že ak prejde Istanbulský dohovor, kňazi budú musieť sobášiť homosexuálne páry,“ opísala Barbora, čo sa po omši dialo. „Nehnevá ma to, že ľudia podpisovali petíciu, každý má právo na svoj vlastný názor. No kňaz im vôbec nevysvetlil, o čo ide a čo sa v dohovore píše, len ich nabádal podpísať,“ krúti hlavou čitateľka.

Priamo na omši mali podpísať petíciu

Istanbulský dohovor oficiálne odmietla aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS), minulý rok dokonca žiadala, aby Slovensko od neho odstúpilo. Denník Pravda sa KBS pýtal, či teraz organizuje petíciu. Hovorca konferencie Martin Kramara odpovedal, že s tým nemajú nič spoločné a odkázal nás na Žilinskú diecézu. Ani jej hovorca Zdeno Pupík o ničom nevedel. „Nemám vedomosť o tom, či niekto z kňazov vyvíja osobnú iniciatívu,“ doplnil Pupík.

Kňaz vyzval ľudí na podpis petície po tom, čo prečítal pastiersky list, ktorý poslali katolícki biskupi do farností na prvú adventnú nedeľu. List neobsahuje zmienku o Istanbulskom dohovore, varuje však pred liberalizmom – a s ním spájanou rodovou ideológiou.

Týmto pojmom straší aj mediálne známy kňaz Marián Kuffa, ktorý sa v roku 2014 preslávil kontroverzným výrokom, že gejovia a lesby sú niekedy horší ako masoví vrahovia. Na internete sa posledný mesiac šíri jeho približne 40-minútová prednáška, v ktorej kritizuje Istanbulský dohovor, nazýva ho „Trójskym koňom“, ktorý skrýva „odistený granát“ v podobe rodovej ideológie. Ani on neobjasnil skutočný cieľ dohovoru.

„Prejde gender, a na druhý deň za mnou prídu dvaja homosexuáli a povedia – zosobášiť. Nie? Odmietam? Zavrú ma. To je gender v praxi,“ strašil farár poslucháčov. Podľa Kuffu už „gender v praxi“ majú napríklad v Rakúsku. Konkrétny príklad situácie, keď odsúdili rakúskeho kňaza za to, že odmietol zosobášiť homosexuálov, však neuviedol.

K ratifikácii dodnes nedošlo

Realitu sa ľuďom snaží vo svojej kampani ukázať občianske združenie Možnosť voľby. Pripomína, že Istanbulský dohovor je dokument, ktorý sa usiluje zabezpečiť, aby ženy a dievčatá nemuseli žiť v strachu z násilia. Cieľom je dosiahnuť, aby štáty zosúladili svoje zákony a zabezpečili im rovnakú úroveň ochrany v celej Európe. Dohovor od jednotlivých štátov vyžaduje, aby dôsledne sankcionovali rôzne formy násilia – fyzické, psychické aj sexuálne. Dokument sa zameriava najmä na odstránenie násilia páchaného na ženách, zároveň však nabáda štáty na ochranu všetkých obetí domáceho násilia – teda aj mužov a deti.

Podľa Adriany Mesochoritisovej z Možnosti voľby sa na nenávistnú a v mnohých veciach pokrútenú rétoriku niektorých farárov reaguje ťažko. „Verím však, že ide o ojedinelé reakcie. Poznám viacerých teológov a kňazov, ktorí majú na Istanbulský dohovor pozitívny názor a podporujú jeho ratifikáciu. Pravdepodobne preto, že je to dohovor zameraný na odstránenie násilia na ženách a podporu rovnosti žien a mužov, a násilie a nerovnosť sa nezlučujú s ich vierou a filozofickým presvedčením. Sú to však prevažne tí, ktorí si nerobia názor na základe rôznych nepodložených a zavádzajúcich poloprávd, ale dohovor si preštudovali. Verím, že tak urobia aj ostatní predstavitelia našich cirkví,“ dodala.

Za Slovensko podpísala Istanbulský dohovor ešte v roku 2011 vtedajšia aj súčasná ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). K ratifikácii však dodnes nedošlo, blokuje ju najmä Slovenská národná strana na čele s Andrejom Dankom, ktorý vyhlásil, že kým bude SNS vo vláde, Istanbulský dohovor nepodporí. Žitňanská v lete navrhla proces ratifikácie pozastaviť, aby sa o tejto téme ešte mohla viesť širšia diskusia. Vláda jej návrh v auguste odobrila. Kedy sa Slovensko naplno postaví za práva týraných žien, je preto neisté. Dosiaľ tak už urobilo 27 zo 47 krajín Rady Európy.