Žilinskí poslanci sa pokúsili prelomiť Chomovo veto

Žilinským poslancom sa v pondelok nepodarilo prelomiť primátorov nesúhlas, ktorým vetoval ich rozhodnutie o bezplatnej doprave pre všetkých žilinských žiakov. Deti v Žiline doplácajú na dlžoby svojich rodičov, ktorí za ne neplatia poplatok za smeti.

Preto deti neplatičov nemajú nárok v žilinskej MHD cestovať zadarmo tak ako školopovinní žiaci tých rodičov, ktorí hradia záväzky za svoje deti voči mestu. Žiadny dlh a trvalý pobyt v meste sú základnými podmienkami bezplatnej MHD pre deti od 6 do 15 rokov v Žiline.

Poslanci to chceli zmeniť a zrovnoprávniť všetky deti, pretože dlh nespôsobili vlastnou vinou a nemajú ho z čoho uhradiť. „Je to kategória detí, ktoré sú najchudobnejšie. Ide o to, aby sme ich nezaťahovali do tej chudoby ďalej. Práve pre tieto deti by bezplatná mestská hromadná doprava mohla mať význam, aby sa naozaj dostávali do školy,“ povedal žilinský poslanec Peter Cibulka (nezávislý).

Problém sa vyostril, keď mesto zrušilo Základnú školu na Hollého ulici. Navštevovali ju najmä deti z neďalekej Bratislavskej ulice, kde žijú prevažne neplatiči a Rómovia. Preto ich mesto rozdelilo do viacerých škôl po celej Žiline. Na jednej strane sa tak zvýšili ich šance na integráciu, ale na strane druhej sa potrebujú dostať na vyučovanie mestskou dopravou. Keďže ich rodičia neplatia za smeti, dlžníkmi sa stávajú aj školáci. A preto podľa primátora nemajú nárok na bezplatnú dopravu.

Žilinský primátor Igor Choma (SMER) schválené uznesenie v októbri nepodpísal, lebo nechce, aby sa narušil systém bezplatnej MHD, ktorá má Žilinčanov motivovať platiť záväzky a dane mestu. Poslanci sa teda pokúsili prelomiť primátorovo veto, potrebovali však už nie nadpolovičnú, ale trojpätinovú väčšinu hlasov. To sa im nepodarilo, chýbal im jeden hlas. Za návrh o bezplatnom cestovaní všetkých žiakov hlasovalo 18 poslancov. „Toto riešenie dlh za smeti neruší, mesto má stále možnosť od rodičov ten dlh dostať rôznymi inými zákonnými cestami, nie nátlakom cez deti,“ povedal predkladateľ návrhu bezplatnej dopravy pre všetkých žiakov zo Žiliny Ľubomír Bechný (nezávislý).

Primátor tvrdí, že mesto chce deťom pomôcť, ale iným spôsobom – cez nadáciu mesta. „Tým, že sa im uhradí cestovné, ale len adresne deťom, ktoré sú naozaj v sociálnej núdzi a pomoc skutočne potrebujú,“ zdôvodnil v pondelok primátor poslancom.