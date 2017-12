Poslanci neposunuli do 2. čítania návrhy noviel zákona o advokácii

Podľa súčasne platného zákona o advokácii je možné započítať prax len niektorých právnických profesií (napr. sudcu či právneho čakateľa prokuratúry). Novelou zákona o advokácii tento výpočet navrhli rozšíriť aj o prax na inej právnickej pozícii, ktorá podľa platného znenia nie je započítateľnou praxou advokátskeho koncipienta, a to aj napriek obdobnej náplni práce.

Podobný návrh predložilo do parlamentu aj hnutie Sme rodina. Hnutie zdôvodnilo svoj návrh tým, že súčasne platná päťročná prax advokátskeho koncipienta je neopodstatnene dlhá, až diskriminačná, oproti iným právnickým profesiám. De facto znemožňuje vykonávanie koncipientskej praxe absolventom právnických fakúlt pochádzajúcim z nízkopríjmových rodín, ktoré si nemôžu dovoliť financovať odbornú prax svojich detí po dobu zodpovedajúcu dĺžke ďalšieho plnohodnotného univerzitného štúdia. Navyše päťročná prax môže byť ako neopodstatnená prekážka v prístupe k výkonu slobodného povolania pre ženy, ktoré práve v najcitlivejšom období, teda po ukončení štúdia na vysokej škole, chcú tiež plniť životnú úlohu matky a musia sa tak často na úkor prerušenia praxe advokátskeho koncipienta rozhodovať v prospech rodiny.

Neprešiel ani návrh na voľbu medzi gastrolístkom a príspevkom

Poslanci NR SR za hnutie OĽaNO neuspeli ani s ďalším návrhom novely Zákonníka práce. Zamestnávateľovi aj zamestnancovi chceli dať možnosť rozhodnúť sa, či zamestnávateľ bude povinný prispieť na stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok (tzv. gastro lístkov), alebo tú istú sumu vyplatí zamestnancovi ako finančný príspevok. Takáto možnosť by bola zakotvená buď v kolektívnej zmluve, alebo by sa umožnilo zamestnávateľovi uzavrieť písomnú dohodu so zamestnancom o poskytovaní finančného príspevku. Takýto finančný príspevok na stravovanie by bol oslobodený od dane z príjmu.

Príspevky na opatrovanie nestúpnu

Do ďalšieho legislatívneho procesu sa nedostal ani opozičný návrh na novelizáciu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Poslanci NR SR za hnutie OĽaNO navrhovali zvýšiť od začiatku marca budúceho roka príspevok na opatrovanie na sumu čistej minimálnej mzdy. Príspevok na opatrovanie mal podľa navrhovanej novely zákona stúpnuť zo súčasných 125 % na 202,02 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Išlo by tak o nárast zo súčasnej sumy 249,35 eura na 403 eur.

V druhom čítaní je rozšírenie dôvodov na dobu určitú

Parlament posunul do druhého čítania návrh novely Zákonníka práce od poslancov NR SR za hnutie OĽaNO. Opoziční poslanci navrhujú rozšíriť dôvody predĺženia pracovného pomeru na dobu určitú o prípad vykonávania prác pri príprave a realizácii projektov a programov, ktoré sú aspoň sčasti financované z eurofondov. "Tým by sa pracovné miesta zamestnancov vykonávajúcich tieto práce stabilizovali a nedochádzalo by k ich častej fluktuácii,“ uviedli poslanci za hnutie OĽaNO.