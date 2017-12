Od budúceho roku platy poslancov narastú o euro mesačne

Platy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky budú od 1. januára 2018 na úrovni platov z roku 2011, keď sa poslanci NR SR rozhodli zmraziť si ich, pričom každý mesiac sa navýšia o symbolické euro. Uviedol to predseda vlády Robert Fico. Premiér dodal, že táto zmena by sa mala premietnuť do jedného z daňových zákonov, nechal však na zváženie, či to bude zákon o dani z príjmu, alebo zákon týkajúci sa dane z pridanej hodnoty.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko prisľúbil, že v horizonte polroka bude v Národnej rade predložený návrh tohoto zákona o platoch ústavných činiteľov.

Skrátené konanie nebolo

Národná rada SR minulý týždeň rozhodla, že nebude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Rozhodli o tom zákonodarcovia hlasovaním.

Pred hlasovaním zasadalo poslanecké grémium i koaličné poslanecké kluby, pretože opozícia so skráteným legislatívnym konaním nesúhlasila. Skrátené legislatívne konanie nepodporili napokon ani všetci koaliční poslanci. Za skrátené konanie nehlasovali viacerí poslanci Smeru.

Niektorí boli proti, niektorí sa zdržali hlasovania, alebo nehlasovali. Za skrátené legislatívne konanie zo Slovenskej národnej strany bol len jej predseda Andrej Danko. Ostatní poslanci národniarov boli proti, alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátenie konanie z Mosta-Híd hlasoval predseda strany Béla Bugár a okrem neho aj traja poslanci z klubu. Ostatní boli proti, alebo sa zdržali hlasovania. Za skrátené konanie boli všetci prítomní poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko.

Súčasná výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy predstavuje 3 576 eur. Plat v tejto výške dostávajú poslanci NR SR od roku 2011. Poslanecký plat je stanovený ako trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve v SR za predchádzajúci rok. K nemu patria poslancom i paušálne náhrady.