Kauzu Kiskovho pozemku vyšetrujú ako podvod

Prezident okolnosti celej kauzy z roku 1999 doteraz neobjasnil a bude tak zrejme musieť spraviť pred vyšetrovateľmi. Pri pozemkovej kauze ide o lukratívnu parcelu vo Veľkom Slavkove s rozlohou 1,2 hektára, ktorú Kiska získal v roku 1999 za sporných okolností. Prípad sa po rokoch začína policajnými orgánmi vyšetrovať ako podvod. A to až po tom, čo pôvodný majiteľ prevod najprv neúspešne napadol na polícii, prokuratúre a následne neuspel s námietkami ani u Kisku. Celý škandál sa dostal na verejnosť pred dvoma mesiacmi.

Až potom začali orgány činné v trestnom konaní celú záležitosť vyšetrovať. „V uvedenej veci bolo 21. novembra 2017 povereným príslušníkom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade začaté trestné stíhanie vo veci pre trestný čin podvodu. Dňa 29. novembra 2017 bolo uvedené uznesenie predložené na Krajskú prokuratúru Prešov. K zákonnosti uznesenia bude zaujaté stanovisko po jeho dôkladnom naštudovaní v priebehu nasledujúceho týždňa,“ uviedol tento týždeň pre Pravdu hovorca prešovskej krajskej prokuratúry Marián Spišák.

Pri aktuálnom trestnom stíhaní v pozemkovej kauze ide o to, že pozemok, ktorý môže mať teraz trhovú hodnotu až milión eur, bol v roku 1999 v priebehu pár dní vydržaný a prepísaný postupne až na Kisku. Jeho pôvodný majiteľ, popradský zubár Ján Franc sa o tom dozvedel až v roku 2015, ale po podaniach a sťažnostiach na polícii a prokuratúre a následne tiež po kontaktovaní Kisku osobným listom neuspel.

Polícia okolnosti prípadu za takmer dva roky nevyšetrila a podanie Franca uzavrela ako priestupok, a to na základe sporného znaleckého posudku. Popradská polícia totiž dala pozemok ohodnotiť znalcovi z odboru poľnohospodárstva, a ten vypočítal hodnotu pozemku v prepočte na 119,84 eura. Na základe toho polícia prípad ďalej riešila len ako priestupok, keďže tak sa všeobecne koná v prípadoch s malou škodou, do 266 eur. Franc proti tomu podal protest, ale neuspel. „Dozorujúci prokurátor OP Poprad uvedenú sťažnosť zamietol, ako nie dôvodnú, a to uznesením zo dňa 10. januára 2017,“ povedal krátko po prevalení kauzy krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Tento postup dal následne preveriť generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý povedal, že predtým o prípade nevedel. Výsledkom je teraz začatie trestného stíhania popradskou políciou.

Prezidentov pozemok sa nachádza v lukratívnej lokalite Veľkého Slavkova. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

K spomínanému pozemku sa najprv v roku 1999 vydržaním a pochybným prepisom na katastri dostala dnes už zlikvidovaná eseročka Agras z Veľkého Slavkova. Tá v regióne preberala bývalé štátne majetky. Pri zápise o vydržaní malo byť údajne napísané, že sa tak na katastri stalo so súhlasom nadriadeného, čo by naznačovalo, že niektorí úradníci mohli mať o tom pochybnosti. To by bolo logické, keďže len rok predtým sa na základe darovania z otca na syna menil majiteľ a vydržanie za rok nie je možné. Navyše Franc pozemky prenajal a za celú dobu za ne poberal nájom.

Podozrivé spôsoby

Agras pozemky po vydržaní predal istému obyvateľovi obce Lučivná a následne ich kúpil Kiska. Všetko sa udialo za pár dní. Spôsob, akým sa prevody udiali, je typický pre 90. roky. Vtedy sa na získanie majetkov používali biele kone, falošné zápisnice a podpisy.

Pozemky susediace cez cestu s Kiskovými vlastní Ondrej Žemba, ktorý bol v tom čase označovaný za popradského mafiánskeho bosa. Kiskovi pozemok ponúkol podnikateľ v oblasti stavebníctva Michal Šuliga z Lučivnej, ktorý pre Kisku robil niektoré stavebné činnosti a o pozemku sa dozvedel od člena vedenia Agrasu. Šuliga pre denník Pravda pripustil, že sa pozná so Žembom, ale tvrdí, že s ním nepodnikal a zároveň zdôraznil, že Žemba s transakciou nič nemal. Šuliga teraz pôsobí v hoteli neďaleko Kiskových pozemkov v katastri Veľkého Slavkova. „Pán Kiska získal pozemky legálnou cestou,“ zdôraznil Šuliga.

V čase, keď sa Kiska dostal k pozemkom, sa Žemba stretával s podsvetím a s mafiánmi ako Mikuláš Černák, Róbert Holub či Peter Steinhübel, prezývaný Žaluď. Žemba mal firmu, ktorá strážila hotely v Tatrách. Mafia mala v tom čase kontakty aj na políciu či politikov. K rozbitiu mafiánskych kruhov došlo až niekoľko rokov po tom, čo v roku 1998 padla vláda Vladimíra Mečiara.

Prezident pre denník Sme v októbri priznal, že počul o tom, že pozemok pred ním vlastnila aj firma Agras. Na otázku, či vedel aj o Šuligovi, pre Pravdu neodpovedal.

Kiska: Pozemky som riadne kúpil

Kiska v pozemkovej kauze tvrdí, že o žiadnom podvode nevie a pozemky vo Veľkom Slavkove uvádzal vo svojom majetkovom priznaní. Pozemky Kiska kúpil v roku 1999 za vyše 54-tisíc korún, čo je teraz v prepočte asi 1¤800 eur. Táto suma bola oficiálne napísaná na zmluve. V minulosti sa stávalo, že na zmluvách boli nižšie sumy za nehnuteľnosti, a to z daňových dôvodov. Či to bol aj tento prípad, nie je z celej kauzy jasné.

Prezident v kauze zatajil, že pred dvoma rokmi mu napísal popradský zubár Ján Franc, ktorý ho informoval o tom, že o pozemky prišiel podvodne vydržaním a Kiska teraz vlastní jeho pôdu, a preto by sa s ním rád osobne stretol. Kiska mu pozemky vrátiť odmietol a odporučil mu, nech sa o ne súdi. Kiska tiež povedal, že mu list poslal niekto, o kom nikdy nepočul ani ho nevidel. Franc má však v skutočnosti ambulanciu v budove Kiskovho príbuzného, denník Pravda tiež zistil, že matky Franca aj Kisku spolu vyrastali a tykali si a Francovi ostal malý pozemok vedľa Kiskovho, takže je vlastne Kiskov sused.

Napriek tomu Kiska stále trvá na tom, že Franca nepozná a pozemok kúpil ako dlhodobú investíciu. „Tieto pozemky vo výmere 1,2 ha riadne kúpil pred takmer 20 rokmi v roku 1999 a nikdy ho nekontaktoval žiaden vyšetrovateľ ani súd,“ uviedol nedávno ku kauze hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Kauzu nadobudnutia pozemku prezidentom otvoril poslanec SNS Jaroslav Paška. Ten je príbuzným Francovej manželky. Rodina podľa zistení Pravdy prípad najprv nechcela medializovať, ale keďže Kiska ich odmietol, rodina pristala napokon na to, že kauzu zverejní Paška. Kiska zase tvrdí, že celou kauzou sa chce len zviditeľniť samotný podpredseda SNS Paška.

V lokalite sa stavajú rodinné domy

Samotný zubár Franc o kauze hovoriť nechce. Pozemok mu v roku 1998 daroval jeho otec, známa osobnosť v Poprade, ktorý bol povstaleckým hrdinom. Franc ho následne prenajal poľnohospodárskemu družstvu Mlynica, ktoré mu platilo nájom. Až v roku 2015, keď zvažoval predaj pozemku, zistil, že o pozemok ešte v roku 1999 prišiel. Je otázne, či o dlhodobom nájme Francovho pozemku Kiska naozaj nevedel. Ak totiž družstvo vykonávalo v zmysle nájomnej zmluvy napríklad kosenie trávy, je otázne, že si to Kiska nevšimol. Tiež je otázne, prečo družstvo platilo nájom Francovi, keď Francove pozemky boli už oficiálne napísané na Kisku.

Francovi právnici po tom, čo neuspeli na polícii, vo veci pripravovali civilnú žalobu. Keďže polícia teraz predsa začala trestné stíhanie, ich ďalší postup je otázny. To, že prvé ohodnotenie pozemku znalcom, teda 119,84 eura, čoho sa najprv držala polícia aj prokuratúra, bolo pochybné, naznačujú viaceré okolnosti. Ešte v roku 1998 dostal Franc pozemok od otca darom, a na tejto zmluve bola napísaná cena pozemku rádovo v niekoľkonásobne vyššej hodnote, ako uviedla polícia. Zároveň z danej sumy bola štátu odvedená vtedy platná daň z darovania.

Niekoľko metrov od Kiskovho pozemku boli tiež lúky, a teraz sa tam pripravuje výstavba rodinných domov. Má tam pozemky aj Kiskova exmanželka. Pôvodne aj tieto pozemky získal Kiska, ale jeho exmanželka sa k nim dostala po rozvode. Cena daných stavebných pozemkov tam je okolo 120 eur za štvorcový meter a nie za 12-tisíc štvorcových metrov, ako bolo v znaleckom posudku pre políciu v prípade Kiskových pozemkov. Reálna trhová hodnota Kiskovho obrovského pozemku pod Tatrami tak môže siahať až k jednému miliónu eur.

Ide o ďalší prípad, kde prezident môže mať problém so zákonmi. Okrem toho už predtým viaceré súdy usvedčili Kiskove bývalé nebankovky zo zavádzania spotrebiteľov a daniari zase prezidentovej firme dokázali úniky na dani z príjmov a tiež podvod pri vratke DPH, kde bolo nedávno po zásahu Generálnej prokuratúry obnovené vyšetrovanie s možnou trestnou dohrou.