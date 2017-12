Po 'nočnej' späť v pléne: Poslancov čaká novela zákona o zdravotnej starostlivosti

Poslanci dnes budú pokračovať v rozprave v druhom čítaní o novele zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva. Legislatívna úprava rieši niekoľko oblastí ako zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa, zavedenie takzvaných doplnkových ordinačných hodín, ale aj úpravu v oblasti urgentných príjmov.

Vyššiu sadzbu poistného štátu zaplatia ekonomicky aktívni

Novelou sa okrem iného mení tiež sadzba za poistencov štátu od 1. januára budúceho roka do 31. decembra 2018 vo výške 3,71 % z vymeriavacieho základu. „Vzhľadom k pozitívnemu vývoju zamestnanosti, rastu ekonomiky a s tým súvisiacim predpokladaným vyšším príjmom poistného od ekonomicky aktívnych osôb sa navrhuje sadzba poistného štátu na úrovni 3,71 % z vymeriavacieho základu. Zníženie sadzby poistného štátu pre rok 2018 teda má byť kompenzované vyšším príjmom od ekonomicky aktívnych osôb,“ píše sa v návrhu.

Už dnes by sa v pléne mala otvoriť aj diskusia o bodoch navrhovaných ministrom financií Petrom Kažimírom. Okrem návrhu rozpočtu verejnej správy je to napríklad aj návrh novely zákona o dani z príjmov.

V roku 2019 chce mať Kažimír vyrovnaný rozpočet

Samotný rozpočet predpokladá na budúci rok deficit na úrovni 0,8 % hrubého domáceho produktu. Postupne by mal klesať na 0,1 % hrubého domáceho produktu v roku 2019 a vyrovnaný rozpočet by sme mali dosiahnuť o rok neskôr. Rozpočet počíta so znižovaním verejného dlhu na budúci rok na 49,9 % hrubého domáceho produktu a postupne by mal klesať až k úrovni zhruba 45 % výkonu ekonomiky v roku 2020 a mal by sa tak dostať zo sankčných pásiem dlhovej brzdy.

V rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov sa má napríklad spresniť určenie daňovej rezidencie fyzickej osoby s tým, že okrem možnosti ubytovania na určitom mieste a dĺžke pobytu v krajine budú zohľadňované aj rodinné a ekonomické väzby daňovníka.

Návrh obsahuje aj zmeny smerujúce k podpore kúpeľníctva, či už zmenami v zdaňovaní technického zhodnocovania budov či v ich odpisovaní, zaviesť sa má aj odpočítateľná položka na daň z príjmov pre ľudí, ktorí navštívia kúpele. Zameriava sa aj na inovácie, keď navrhuje zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj a tiež by mal umožniť neziskovkám využiť maximálne 20-tisíc eur z príjmov z reklamy na verejnoprospešné účely, pričom takto využité príjmy budú oslobodené od zdanenia.