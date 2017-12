Kiska nevymenovaním sudcov porušil ústavu, troch kandidátov si musí vybrať

Rozhodol o tom v stredu prvý senát Ústavného súdu (ÚS) SR. Zároveň zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní a vrátil prezidentovi vec na ďalšie konanie. Prikazuje prezidentovi, aby vo veci znova konal a z navrhnutých kandidátov vymenoval troch nových sudcov ústavného súdu.

Ústavný súd posudzoval, či prezident Andrej Kiska svojím postupom, teda nevymenovaním kandidátov za sudcov ÚS, porušil ústavné právo kandidátov Jána Bernáta, Miroslava Duriša, Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Jany Laššákovej. Pätica kandidátov v sťažnosti namietala, že prezident svojím postupom porušil ich základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok a žiadali, aby ÚS rozhodol.

Podľa Kisku sa nevenovali ústavnému právu

Prezident Kiska odmietol vymenovať z piatich kandidátov dvoch za sudcov ÚS s odôvodnením, že vo svojej doterajšej praxi sa nevenovali ústavnému právu a ochrane ľudských práv a existujú závažné pochybnosti, či sú schopní zastávať funkciu ústavného sudcu.

Pojednávanie sa začalo 9. októbra, no prvý senát ÚS v zložení Milan Ľalík, Peter Brňák, Marianna Mochnáčová pojednávanie odročil, lebo akceptovali námietku právneho zástupcu prezidenta Jána Mazáka, ktorý vzniesol výhradu, že on dostal pozvánku len na pojednávanie vo veci štyroch kandidátov na sudcov ÚS a nie aj Jany Lašákovej, takže sa na to nemohol pripraviť.

Odpoveď nedala ani Benátska komisia

Ústavnému súdu 5. septembra 2016 doručili sťažnosť Jána Bernáta, Miroslava Duriša, Evy Fulcovej a Juraja Sopoligu, ktorú následne 14. septembra I. senát ústavného súdu prijal na ďalšie konanie. Sťažnosť Jany Laššákovej doručili ústavnému súdu 13. septembra 2016 a 4. októbra ju uznesením III. senát ústavného súdu (Jana Baricová, Sergej Kohut, Rudolf Tkáčik) prijal na ďalšie konanie. Plénum ústavného súdu 12. októbra 2016 uznesením spojilo obe veci na spoločné konanie.

Trinásťčlenné plénum ÚS je nekompletné po tom, ako prezident odmietol vymenovať sudcov na celkovo tri uvoľnené miesta. Odmietnutí kandidáti, ktorých v minulom volebnom období schválila Národná rada SR, podľa hlavy štátu nespĺňali nároky spojené s takýmto postom. Došlo k sporom, či takýto postup prezident má oporu v ústave. Jednoznačnú odpoveď na to nedala ani Benátska komisia, na ktorú sa Andrej Kiska obrátil.