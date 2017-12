Sociálnu službu vyhľadá nová digitálna mapa

Interaktívnu Mapu poskytovateľov sociálnych služieb vypracoval rezortný Inštitút sociálnej politiky. Podľa jeho generálnej riaditeľky Lucie Fašungovej umožňuje užívateľom jednoduché, prehľadné a praktické vyhľadávanie podľa mena poskytovateľa, druhu služby či názvu obce.

„Údaje do mapy čerpáme z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb,“ spresnila Fašungová. Ten je, ako dodala, takisto dostupný na webovej stránke ministerstva a zhromažďujú sa doň informácie z ôsmich regionálnych registrov, keďže každý poskytovateľ sociálnej služby má povinnosť nahlásiť sa v rámci svojho vyššieho územného celku. Aktualizované sú zatiaľ štvrťročne, no ambíciou rezortu je dospieť v konečnom dôsledku k aktualizácii v reálnom čase, aby si tak občan napríklad okamžite mohol overiť, v ktorom zariadení sociálnych služieb v ním zvolenej lokalite majú práve voľné kapacity.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva Branislava Ondruša je nová aplikácia len prvou lastovičkou z radu ďalších, ktorými chce rezort sprostredkovať záujemcom čo najviac informácií z tohto okruhu. Preto, spresnil Ondruš, pripraví už v roku 2018 aj novelu zákona o sociálnych službách, s cieľom previesť vzájomnú komunikáciu medzi poskytovateľmi, samosprávami a ministerstvom na digitálnu formu, a následne tiež digitálne informovať verejnosť.

„Naše ministerstvo v súčasnosti finalizuje vlastnú predstavu o tom, ktoré povinné informácie by sa zverejňovali a poskytovali v elektronickej podobe, pri ktorých by sa to dalo urobiť v roku 2019 a pri ktorých prípadne neskôr," priblížil štátny tajomník proces prípravy. Už v januári sa podľa neho uskutoční stretnutie, na ktorom si zástupcovia rezortu a poskytovateľov vzájomne prediskutujú legislatívny postup, účinná by novela mala byť o rok neskôr.

Podľa Centrálneho registra poskytuje v súčasnosti na Slovensku sociálne služby celkovo 3 118 subjektov. Z nich je 1 611 verejných, čiže ich zriaďovateľmi sú krajské, mestské či obecné samosprávy. A zvyšných 1 507 neverejných, čiže súkromných alebo cirkevných. Služby ktoré poskytujú, sú na digitálnej mape rozdelené na šesť kategórií, od poradenských či opatrovateľských cez ponuku sociálnych zariadení, krízových centier či možností pomoci rodinám s deťmi. Jednoduchým vyfiltrovaním údajov sa občan elegantne prepracuje k podrobným informáciám, ktoré konkrétne potrebuje.