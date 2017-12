Poslancov čaká dnes hlasovanie o sebe samých. Aké platy si odklepnú?

V rozprave by malo vystúpiť ešte 10 písomne prihlásených zákonodarcov, následne dostanú možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Možno pritom očakávať, že diskusia sa povedie v podobnom duchu, ako sa niesla prvý deň rokovania o zákone roka, kedy vystupovali iba opoziční poslanci. Tí pritom kritizovali najmä odsúvanie vlastných konsolidačných plánov vládnym kabinetom.

Minister financií Peter Kažimír však uviedol, že je prirodzené, že vláda do rozpočtu zapracovala svoje priority. Hoci pripustil, že by rozpočet mohol byť vyrovnaný aj skôr, nezostalo by ale na sociálne opatrenia pre ľudí. Zároveň vyjadril presvedčenie, že aktuálny záväzok dosiahnuť vyrovnané hospodárenie v roku 2020 sa podarí dodržať.

Hlasovanie o kúpeľníctve či neziskovkách

Vo štvrtok popoludní je v parlamente na programe tiež hlasovanie o ďalších zákonoch z dielne rezortu financií. Jedným z nich je rozsiahla novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa má okrem iného spresniť určenie daňovej rezidencie fyzickej osoby s tým, že okrem možnosti ubytovania na určitom mieste a dĺžke pobytu v krajine budú zohľadňované aj rodinné a ekonomické väzby daňovníka.

Návrh obsahuje aj zmeny smerujúce k podpore kúpeľníctva, či už zmenami v zdaňovaní technického zhodnocovania budov či v ich odpisovaní, zaviesť sa má aj odpočítateľná položka na daň z príjmov pre ľudí, ktorí navštívia kúpele. Zameriava sa aj na inovácie, keď navrhuje zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj a tiež by mal umožniť neziskovkám využiť maximálne 20-tisíc eur z príjmov z reklamy na verejnoprospešné účely, pričom takto využité príjmy budú oslobodené od zdanenia.

Poslanci budú hlasovať aj o novele zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá obsahuje predovšetkým technické zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe. Prostredníctvom tejto novely však chce parlament cez pozmeňujúci návrh upraviť v posledných dňoch často diskutované platy ústavných činiteľov.

Podľa tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý po dohode s rezortom financií v stredu predložil poslanec za Smer-SD Ladislav Kamenický, by pritom mali platy ústavných činiteľov, ktoré mali doposiaľ zmrazené, stúpnuť o symbolické euro mesačne.