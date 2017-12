Behan si útekom z väzenia predĺžil trest o dva roky

Za útek z výkonu trestu odňatia slobody odsúdil Okresný súd v Trnave Ľubomíra Behana na dva roky väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia.

Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor aj obžalovaný si ponechali lehotu na podanie odvolania. Behan sa ku skutku priznal a vyhlásil, že je vinný. V záverečnej reči ho oľutoval a ospravedlnil sa aj príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí kvôli nemu prišli o prácu.

"Nechcel som nikomu ublížiť, ani spôsobiť problémy. Bolo to skratové konanie, mal som vtedy ťažké obdobie,“ povedal Behan, ktorý si v súčasnosti odpykáva trest odňatia slobody vo výmere osem rokov a osem mesiacov za lúpež.

Utiekol 2. júna 2016 z pracoviska, ktoré bolo hneď za múrmi prísne stráženej väznice v Leopoldove. Chytili ho až po viac ako štyroch mesiacoch v Ostrove pri Piešťanoch. Krátko po tejto mimoriadnej udalosti navštívila Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove ministerka Lucia Žitňanská, ktorá vtedy útek označila za zlyhanie jednotlivcov, nie za systémovú chybu.

Dohoda o vine a treste nebude

Trojica dnes už bývalých väzenských dozorcov to odmieta a so Zborom väzenskej a justičnej stráže sa súdi. Všetci traja sa zúčastnili na hlavnom pojednávaní s Behanom, ospravedlnenie od neho prijali, aj keď s dodatkom, že prácu im to nevráti. V rozhovore s novinármi poukazovali na chyby vo väzenskom systéme. Podľa Gabriela Telenického, ktorý bol v čase úteku Behana veliteľom eskorty, je v Leopoldove nedostatok príslušníkov, 2. júna 2016 bolo podľa neho na pracovisku mimo ústavu až jedenásť odsúdených a len traja príslušníci.

Upozornil tiež na záverečnú reč prokurátora, v ktorej odznelo, že Behan mal vo väzení mobilné telefóny a kontaktoval sa s okolitým svetom. Behanov obhajca Peter Odehnal prezentoval názor, že jeho klientovi nemala byť nikdy povolená práca mimo strážené časti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Obžalovaný Behan vyjadril na pojednávaní záujem uzatvoriť dohodu o vine a treste, prokurátor to odmietol. Obžalovanému hrozil trest odňatia slobody vo výmere od jedného do piatich rokov, obhajoba vzhľadom na vysoký trest za predchádzajúci skutok navrhovala upustiť od potrestania.

Za útek väzňa boli zo Zboru väzenskej a justičnej stráže prepustení traja príslušníci. Pre podozrenie z marenia úlohy verejným činiteľom sa ich konaním zaoberala aj polícia, obvinení však neboli.