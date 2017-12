OĽaNO vyzýva prezidenta, aby nepodpísal novelu o zdravotnej starostlivosti

Hnutie OĽaNO vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby nepodpísal novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Vrátila by sa tak do parlamentu na opätovné prerokovanie. „V stredu parlament schválil bezprecedentný zákon, ktorý bol predložený narýchlo, ktorý mení charakter zdravotníctva na Slovensku. Podľa tohto zákona sa začnú naši pacienti kastovať na dve skupiny. Na tých, ktorí si budú môcť dovoliť zaplatiť svojho lekára a na tých, ktorí si to nebudú môcť dovoliť,“ povedal vo štvrtok na brífingu poslanec OĽaNO a tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Zároveň zástupcovia OĽaNO majú podozrenie, že ide o protiústavný zákon.„Pretože naša ústava garantuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal Krajči. V prípade ak prezident novelu zákona podpíše, čím vstúpi do platnosti, poslanci zvážia podanie na Ústavný súd SR.

Schválená legislatívna úprava cez pozmeňujúci návrh zavádza okrem iného doplnkové ordinačné hodiny. Ak lekár alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti splní podmienky ustanovené zákonom, to znamená, že musí minimálne poskytovať špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu 30 hodín, všeobecnú 35 hodín týždenne, môže si zriadiť doplnkové ordinačné hodiny v časoch na to presne určených.

Doplnkové ordinačné hodiny budú dobrovoľné a musia byť schválené vyšším územným celkom. Môžu byť v rozsahu maximálne 30 % riadnych ordinačných hodín, taktiež maximálne môže lekár vyšetriť 30 % z pacientov, ktorých za týždeň ambulancia ošetrí. Maximálna úhrada pacienta v doplnkových ordinačných hodinách bude 30 eur. Pôvodne sa navrhovalo 50 eur. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker dôrazne odmieta, že ide o poplatok. „Ide o ochranný limit pri priamej úhrade pacienta podľa zverejneného cenníka,“ vysvetlil Drucker. Právna úprava taktiež zavádza povinnosť pre špecialistov prijať pacientov do 20 dní od objednania.