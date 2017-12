Balík na platy ústavných činiteľov by sa nemal meniť, len inak prerozdeliť, tvrdí Fico

Balík peňazí určený na platy ústavných činiteľov a zástupcov v štátnych firmách by sa nemal meniť, len ho treba inak prerozdeliť. Povedal to dnes počas pravidelnej Hodiny otázok v pléne Národnej rady SR predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Podľa neho je potrebná diskusia, ako odstrániť deformácie platov. Fico preto oceňuje, že s koaličnými partnermi našli zhodu v tom, že každoročné zmrazovanie platov ústavných činiteľov treba nahradiťmodelom, podľa ktorého budu platy stúpať primerane. „Bolo by necitlivé, keby skočili platy od 1. januára o tisíc eur,“ povedal s tým, že sa zaviazali, že od januára sa platy zvýšia symbolicky o jedno euro, a tak otvárajú diskusiu o tom, ako platy nastaviť.

„Na platy ústavných činiteľov ako aj na odmeny našich zástupcov v štátnych firmách existuje balík peňazí. Bol by som rád, keby ten balík zostal rovnaký, len ho treba iným spôsobom prerozdeliť,“ povedal premiér. „Môžeme nájsť rôzne formy, ktoré by nás mohli motivovať. Môžeme povedať, že spustíme valorizáciu platov, ako to robíme vo verejnej štátnej správe alebo vymyslíme úplne nový model. Môžeme sa pozrieť na to, či budeme zdaňovať rôzne paušálne výdavky,“ povedal a dodal, že pracovná skupina vytvorená z členov ministerstva financií, zástupcov štátnych inštitúcií a poslancov NR SR bude na zmene platov pracovať. V priebehu budúceho polroka by mal byť návrh pripravený. Podľa premiéra model platov musí byť dôveryhodný. Štátna reprezentácia je normálna vec a Fico je presvedčený, že sa za ňu netreba hanbiť.

Podľa Fica to nemôže fungovať tak, že šéf štátnej spoločnosti má štyri- až päťkrát vyšší plat ako minister, ktorý má omnoho väčšiu zodpovednosť. Premiér vyhlásil, že musí nastať rovnováha.