ZBOP pozitívne hodnotí korekcie, ktoré nastali pri obstarávaní obrnených vozidiel

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky pozitívne hodnotí určité korekcie, ktoré nastali v procese obstarávania obrnených vozidiel 8×8 a 4×4 po jeho prerokovaní vládou Slovenskej republiky. „Veríme, že aj podujatie Industry Day 2017 zabráni ďalším pochybnostiam a prispeje k zvýšeniu transparentnosti celého procesu,“ píše sa vo vyhlásení Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP), ktoré agentúre SITA poskytla výkonná riaditeľka Stella Bulejková. Združenie zároveň víta súčasné kroky ministerstva obrany a verí, že ministerstvo potvrdí svoju snahu o objektívne, transparentné a nediskriminačné konanie aj v ďalšom priebehu obstarávania obrnených vozidiel 8×8 a 4×4.

„Je v našom spoločnom záujme, aby boli finančné prostriedky, určené na obstarávanie obrnených vozidiel, vynaložené maximálne efektívne, účelne a zodpovedne. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky ako nezávislá a nezisková organizácia, spájajúca domácich výrobcov obrannej a bezpečnostnej techniky, je pripravené poskytnúť ministerstvu obrany maximálnu súčinnosť,“ dodáva sa vo vyhlásení.

Rezort obrany v stredu pripravil Priemyselný deň so zameraním na predstavenie vozidiel 4×4. Okrem neho predstavili aj výsledok doterajšieho slovensko-fínskeho vývoja vozidla 8×8. Ako informoval minister obrany Peter Gajdoš, na Priemyselný deň pozvali nielen vojakov, ale aj členov Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a zástupcov médií, pretože rezort obrany trvá na transparentnosti celého procesu. Ako ďalej zdôraznil minister, cieľom ministerstva obrany je, aby do modernizácie Ozbrojených síl SR bol v maximálne možnej miere zapojený domáci obranný priemysel. „Tak, aby slovenské spoločnosti dostali čo najväčší priestor a zbrojárska výroba na Slovensku opäť ožila. Ak domáci obranný priemysel nepodporíme práve my zavádzaním jeho produktov do výzbroje našich ozbrojených síl, budú to mať slovenské firmy o to ťažšie s presadením sa v zahraničí,” pripomenul.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim zdôraznil, že Priemyselný deň považuje za významný krok v snahe rezortu modernizovať ozbrojené sily. „Máme pripravené tímy expertov zastúpených všetkými druhmi vojsk, ktoré si nezávisle vyskúšajú tieto vozidlá a neskôr skúsenosti z testovacej jazdy môžu využiť pri vojskových skúškach,” vysvetlil. V priestore Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie bolo v stredu 19 kusov ťažkej bojovej techniky a ďalšie produkty domáceho aj zahraničného obranného priemyslu.