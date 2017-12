Poslanci schválili symbolické zvýšenie platov ústavných činiteľov o jedno euro

Platy ústavných činiteľov, ktoré mali doposiaľ zmrazené, stúpnu od januára o euro mesačne. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý dnes schválil parlament. Návrh novely predložil po dohode s ministerstvom financií poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD), keďže návrh nepriamo súvisí s vládnym návrhom novely zákona o dani z pridanej hodnoty. O symbolickom zvýšení platov v utorok informovali lídri vládnych strán Robert Fico (Smer-SD), Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár (Most-Híd). Po tomto zvýšení chcú začiatkom budúceho roka priniesť systémové riešenie, ktoré upraví zvyšovanie platov, aby zabránili radikálnemu nárastu platov ústavných činiteľov.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v utorok vyhlásil, že medzi koaličnými partnermi je dohoda a medzi poslancov prišli s tým, že je zhoda na tom, že nemôžu uvoľniť proces zmrazovania platov tak, že využijú výpočet platov, ktorý bol zavedený pred niekoľkými rokmi. Platy preto ponechajú na úrovni platu z roku 2011 a zvýšia ich symbolicky o jedno euro.

„Urobili sme to preto, aby sme otvorili diskusiu o tom, ako odstraňovať deformácie v platoch ústavných činiteľov a zástupcov štátu v rôznych akciových spoločnostiach a ústredných orgánoch štátnej správy,“ povedal Fico s tým, že to nebude jednoduchá práca, lebo musia nastaviť kritériá a koeficienty, od ktorých sa budu odvíjať platy zástupcov štátu. „A začíname diskutovať o nových parametroch novej právnej úpravy do budúcnosti, ktorá nemôže kopírovať starú úpravu, lebo tie skoky v platoch boli enormné,“ povedal a dodal, že toto bude práca vládnej koalície.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty reaguje predovšetkým na skúsenosti z aplikačnej praxe a prináša technické zmeny. Novinkou v zákone však bude oslobodenie od dane pre tovar, ktorý sa platiteľ dane rozhodne bezodplatne darovať na základe zmluvy s rezortom vnútra ako súčasť humanitárnej a dobročinnej činnosti do tretích krajín. Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2018 a jej finančné dopady by podľa odhadov rezortu financií nemali prekročiť jeden mil. eur.