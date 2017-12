Ombudsmanka poďakovala osobnostiam, ktoré ochraňujú základné práva a slobody

Ako informoval ombusmankin hovorca Ján Glovičko, Mária Patakyová sa stretla so zástupcami mimovládnych organizácií, akademikmi, študentmi, vedcami pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý si tento rok pripomenieme v nedeľu 10. decembra.

Uznanie ochrankyne práv si tento rok vyslúžili študentky Michaela Knošková a Adriána Repáňová, občianske združenie Červený nos Clowndoctors, Marek Roháček z občianskeho združenia Návrat, politológ Miroslav Kusý a in memoriam spisovateľka Hana Ponická.

„Všeobecná deklarácia ľudských práv nám pripomína, čoho všetkého sme sa ako spoločnosť dopustili a kam až sme zašli, keď sme ignorovali základné práva každého človeka. Ale zároveň nám odkazuje, že môžeme tvoriť svet, v ktorom budú ľudia žiť slobodne, k čomu by sme mali ako spoločnosť smerovať. Medzinárodný deň ľudských práv preto vnímam nielen ako oslavu ľudských práv, ale aj pripomínanie si ich porušovania,“ povedala Mária Patakyová a rozhodla sa tak poďakovať osobnostiam, ktoré na Slovensku tieto hodnoty prijali, žijú podľa nich a svojimi činmi sa aktívne podieľali alebo stále podieľajú na ich ochrane.

Študentky sučianskeho gymnázia Michaela Knošková a Adriána Repáňová si uznanie zaslúžili za hru Create & Control, ktorou zareagovali na šírenie populistických a extrémistických prúdov v spoločnosti. Vytvorili národnú súťaž a zároveň vzdelávací projekt pre študentov stredných škôl, pomocou ktorého šírili osvetu o ľudských právach a priblížili žiakom, ako funguje štát, orgány verejnej správy a Európska únia. Ombudsmanka ocenila, že si študentky uvedomili, že jednoduché riešenia, ktoré ponúkajú populisti a extrémisti, nie sú správnou voľbou. Občianske združenie Červený nos Clowndoctors ombudsmanka ocenila za energiu, s ktorou 58 profesionálnych klaunov a klauniek pravidelne navštevuje vyše 40 nemocníc a liečebných zariadení po celom Slovensku. Klauni tak prostredníctvom úsmevu prinášajú dôstojnosť na miesta, kde sú pacienti spútaní strachom a napätím z liečby a neznámeho neosobného prostredia. Marek Roháček z OZ Návrat získal poďakovanie verejnej ochrankyne práv za dlhoročnú pomoc rodičom, ktorí sa rozhodli poskytnúť domov deťom bez úplnej alebo fungujúcej rodiny ako aj rodinám v ťažkej životnej situácii.

Ocenila politológa i spisovateľku

Politológ Miroslav Kusý podľa ombudsmanky prispel k ochrane základných práv a slobôd v ponovembrových rokoch, keď ukotvil myšlienku ochrany ľudských práv na akademickej pôde. Mária Patakyová uviedla, že si váži to, ako zdieľa svoju osobnú skúsenosť s neslobodou minulého režimu a vyzdvihla jeho odhodlanosť a nasadenie, s akým sa venoval osvete o ľudských právach medzi študentmi, ale aj v spoločnosti. Spisovateľka Hana Ponická si vyslúžila poďakovanie in memoriam pri príležitosti desiateho výročia úmrtia, a to za celoživotné rozvíjanie myšlienky ochrany ľudských práv. Spisovateľka a disidentka opakovane prejavila odvahu a zmysel pre spravodlivosť a už v 50. rokoch bránila svojich kolegov a právo na slobodnú tvorbu. Ombudsmanka ocenila, že Ponická vždy stála na strane pravdy, a to aj v roku 1989, keď bola väznená za pripomenutie si sovietskej okupácie.

V uplynulých dvoch rokoch získali Poďakovanie verejnej ochrankyne práv programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku Laco Oravec, zástupcovia iniciatívy Výzva k ľudskosti, partnerky Ľubica Kováčiková a Katarína Kročilová, prvý predseda Ústavného súdu ČSFR Ernest Valko (in memoriam), riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák, spisovateľ Michal Hvorecký, Ekonomická univerzita v Bratislave, Roman Polák a činohra Slovenského národného divadla, ochranári Erik Baláž a Karol Kaliský, Mária a Ivan Leitmanovci z občianskeho združenia Náruč.