Krvavá noc v Hurbanove: Muž postrelil čašníčku, zastrelil jej priateľa a spáchal samovraždu

V hurbanovskom bare na Komárňanskej ulici sa krátko po 00:30 strieľalo. Útočník postrelil čašníčku, zastrelil jej priateľa a následne spáchal samovraždu.

Podľa policajných informácií zverejnených na oficiálnej stránke Polície SR na sociálnej sieti facebook prišiel 61-ročný poľovník do baru opitý, odkiaľ ho majiteľ zariadenia vykázal von.

Ako informovala nitrianska policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, nahnevaný muž sa premiestnil do iného podniku a odtiaľ odišiel pravdepodobne taxíkom domov do blízkej obce.

Poľovník si z domu zobral dve zbrane, nasadol do auta a vrátil sa späť do baru, z ktorého ho vykázali, pričom po ceste do podniku havaroval.

Podľa prých informácií začal poľovník strielať najprv po čašníčke, ktorú zranil. Následne sa jej zastal jej 29-ročný priateľ, ktorého poľovník v návale emócií dlhou zbraňou do nohy postrelil a následne mu krátkou zbraňou ranou do hlavy spôsobil smrteľné poranenie.

Podľa svedkov tragédie si poľovník následne strelil do hlavy a na následky poranení zomrel na mieste.

Čašníčka je momentálne v nemocnici v kritickom, ale stabilizovanom stave. Mladú ženu previezli do bratislavskej nemocnice. Ako dodala Čuháková, na mieste doteraz prebiehajú neodkladné procesné úkony.