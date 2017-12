Slovenská opozícia považuje Schulzove Spojené štáty európske za extrém

„Európsku úniu nenahlodávajú len euroskeptici, ktorých cieľom je vystúpenie členských štátov. Rovnaký účinok má aj arogantné horlenie za pretvorenie Európskej únie na superštát,“ uviedla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Martin Schulz vo štvrtok napísal na sociálnej sieti twitter, že by rád zriadil Spojené štáty európske. Vytvorila by sa podľa neho nová ústava, ktorý štát by ju nepodpísal, automaticky by Úniu opustil.

„Ohlásenie vzniku Spojených štátov európskych so spoločnou ústavou na rok 2025 je z jeho strany čistá utópia mimo európskej politickej reality,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík. „Na vytvorenie takéhoto štátneho útvaru chýba totiž základný stavebný prvok – európski občania. Schulzove výroky, že členské štáty, ktoré sa s jeho utópiou nestotožnia, majú EÚ opustiť, sú vrcholom arogancie. Úplne popierajú hodnoty spolupráce a vzájomného rešpektu, na ktorých EÚ stojí," dodal europoslanec a šéf SaS.

„Tak ako považujeme za extrém snahy o deštrukciu EÚ, opačným politickým extrémom – ale s rovnako deštrukčnými účinkami na súdržnosť Európy – sú aj názory Martina Schulza, ktorého strana prepadla v nedávnych parlamentných voľbách. Veríme, že sa tieto názory nikdy nestanú oficiálnou zahraničnopoli­tickou líniou Nemecka,“ doplnil predsedu poslanec NR SR a tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.

Podľa OĽaNO-NOVA by zodpovední politici nemali ľahkovážne vyzývať na rozvrat Európskej únie. „Je možné, že strana Martina Schulza bude v Nemecku súčasťou vládnej koalície. O to viac ma jeho plán prekvapuje, keďže by s veľkou pravdepodobnosťou viedol k rozbitiu európskej spolupráce. To je to posledné, čo v dnešnom rýchlo sa meniacom svete potrebujeme. Federalizácia Európskej únie nemá podporu ľudí, oveľa miernejšie postavenú ústavnú zmluvu odmietli voliči v referendách vo Francúzsku a Holandsku,“ povedala za hnutie OĽANO tieňová ministerka zahraničných vecí Veronika Remišová.

Podľa Martina Schulza by mal ústavnú zmluvu pripravovať konvent za účasti ľudí a občianskej spoločnosti, čím podľa OĽaNO len kopíruje model, ktorým sa tvorila ústavná zmluva po roku 2001, ktorú v referendách odmietli voliči vo viacerých krajinách a účasť ľudí a občianskej spoločnosti na tvorbe extrémne zložitého právneho textu bola veľmi diskutabilná.

„Ďalší oveľa radikálnejší pokus by určite dopadol podobne. Takéto iniciatívy iba zbytočne podkopávajú stabilitu Európskej únie a snahu o vzájomne výhodnú spoluprácu členských štátov. Nemecká sociálna demokracia je spolu so stranou Smer Roberta Fica členom Strany európskych socialistov,“ píše sa v tlačovej správe s tým, že vyzývajú preto Roberta Fica, aby sa dištancoval od plánov svojich nemeckých partnerov, a aby sa v mene Slovenska zasadzoval za pokračovanie európskej integrácie založenej na vzájomnej dohode a partnerstve.

"Namiesto snáh o vytvorenie akéhosi superštátu je oveľa dôležitejšie zefektívniť riadenie Únie, odstraňovať byrokraciu a čo najlepšie rozdeliť právomoci medzi členské štáty a spoločné inštitúcie. Európska spolupráca priniesla členským krajinám mier a prosperitu. Bolo by trestuhodným zlyhaním politických predstaviteľov, ak by sme Európu opäť rozbili na súperiace bloky,“ doplnila Remišová.