Únia kebab nezakáže

Europoslanci začiatkom týždňa odmietli návrh Európskej komisie, ktorá chcela povoliť používanie fosfátových prísad v jahňacom, baraňom, hovädzom a teľacom mäse určenom na predaj. Ide o tzv. éčka, ktoré sa používajú na zadržiavanie vody v mäse alebo ako emulgátory.

Používanie fosfátov je v súčasnosti povolené pri určitých druhoch mäsových výrobkov, akými sú napríklad niektoré klobásy, párky či salámy. V kebabe sa tieto látky nesmú používať ani dnes, čo majitelia tureckých reštaurácií v členských krajinách Európskej únie považujú za diskrimináciu a ohrozovanie ich podnikania. Na výrobu kebabu v súčasnosti používajú mäso s fosfátmi, podľa ich slov je tak konečný produkt šťavnatejší a aromatickejší.

Protesty im však zrejme nepomôžu. Návrh Európskej komisie odmietli europoslanci z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Poukázali pritom na výskum, ktorý vypracovali nemeckí vedci v roku 2012.

„Hlavným patofyziologickým účinkom fosfátu je poškodenie ciev,“ píše sa v štúdii. Problémom podľa nej nie sú prírodné fosfáty, ale tie, ktoré sa do potravín pridávajú. „Vzhľadom na možné poškodenie zdravia spôsobené nadmernou spotrebou fosfátov by mali byť potraviny s pridanými fosfátmi označované,“ nazdávajú sa odborníci, ktorí tieto látky spájajú s kardiovasku­lárnymi ochoreniami.

Definitívny verdikt o tom, či kebab získa výnimku, alebo nie, vynesie Európsky parlament na budúci týždeň na plenárnom zasadnutí.

Ako pre Pravdu vysvetlil Peter Šimko, profesor z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, fosfáty sú látky, ktoré v mäse udržiavajú vodu. „To znamená, že sa pridávajú všade tam, kde chcete zvýšiť hmotnosť mäsa. V praxi to vyzerá tak, že k mäsu prisypete prášok polyfosfátov, prilejete vodu, zamiešate a dostanete ,dielo', ktoré obsahuje viac vody ako predpisuje legislatíva – čiže klamete spotrebiteľa,“ zdôraznil odborník, podľa ktorého je ich pridávanie do mäsa podvod na spotrebiteľa. Podľa Šimka neexistuje dôvod na to, aby sa tieto látky do výrobkov z mäsa pridávali. „Do mäsových výrobkov by sa malo konečne začať pridávať mäso,“ nazdáva sa.

Problémom však nie je iba umelé navyšovanie hmotnosti mäsa, ale aj vplyv na zdravie. „Paradoxom je, že fosfáty – ako hovorí už ich samotný názov – obsahujú fosfor, jeden z piatich kľúčových prvkov, bez ktorého by neexistoval život na Zemi. Ale na druhej strane, ak je ho príliš veľa, môže to byť nebezpečné,“ varuje Šimko. Hrozí napríklad zaťaženie kardiovaskulárneho systému, obličiek či zvýšená močopudnosť.

Skúmaním bezpečnosti fosfátov sa teraz bude zaoberať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Výskum by mal ukončiť do konca roka 2018.

Podobné správy, aké predpovedajú definitívny koniec kebabu, kolovali aj v lete. Vtedy si však zobrali na mušku zemiakové hranolčeky. Aj v tomto prípade išlo o nedorozumenie a Európska únia o zákaze neuvažovala. Európska komisia sa vtedy zamerala na znižovanie karcinogénnej látky akrylamidu v potravinách. Ten vzniká pri spracovaní niektorých potravín pri vysokej teplote – napríklad aj pri vysmážaní zemiakov. Európska komisia preto odhlasovala návrh, podľa ktorého by sa mali hranolčeky najskôr predvariť a potom vysmážať maximálne pri 175 stupňoch, keďže pri takomto spôsobe prípravy sa nebezpečnej látky vytvorí v zemiakoch menej.