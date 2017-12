Fico zruší 30-eurové poplatky u lekára, na prezidenta kandidovať nemieni

Premiér pozorne sleduje debatu, ktorá vznikla ohľadom doplnkových ordinačných hodín, za ktoré si musia pacienti priplatiť navyše. „Táto diskusia má určité rácio, avšak musím skonštatovať, že médiá aj opozícia klamú,“ povedal premiér pričom zdôraznil, že Smer vždy poplatky v zdravotníctve odmietal. „Toto nie je poplatok, ale zaplatenie za konkrétny úkon,“ vyhlásil premiér.

„Urobil som rokovania s koaličnými partnermi, hovoril som aj s pánom ministrom Druckerom. Zobral som na vedomie, že toto opatrenie nadobudne platnosť 1. mája 2018. Ale keďže sa deje to, čo sa deje a je to zneužívanie informácií, vláda pristúpi ešte k takým opatreniam, aby sme ukázali, že opozícia klame,“ dodal s tým, že je pripravený toto opatrenie (úhradu u lekára za objednanie mimo ordinačných hodín) zrušiť, aby nebolo v zákone.

Nebude žalovať Kisku

Druhou témou, ktorej sa venoval premiér, bol nález Ústavného súdu SR. „Prezident porušil Ústavu SR, porušil ústavné práva kandidátov. Toto rozhodnutie sa dotýka všetkých siedmich kandidátov,“ zdôraznil premiér. Prezident podľa premiéra nemá inú šancu, len musí z kandidátov vybrať troch sudcov. „Pán Kiska musí len vybrať troch kandidátov a je mi veľmi ľúto, že sa mu to nepáči. Sú to legálne zvolení kandidáti a prezident musí konať,“ povedal Fico.

Pán prezident rád hovorí o mafiánskom štáte, keď sa mu to hodí. Robert Fico

Podľa neho opozícia spustila procedúru žaloby na prezidenta Ivana Gašparoviča v NR SR, keď odmietol vymenovať za generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Predseda SaS Richard Sulík podľa neho vtedy predkladal žalobu, lebo ÚS SR rozhodol, že práva Čentéša boli porušené. „Kde je pán Sulík a jeho ďalší zhúlení kolegovia?“ pýtal sa dnes Fico. „Toto je hrubé farizejstvo, ktoré tu vidíme od rána do večera. Prečo teraz Richard Sulík nepíše žalobu?“ dodal.

„Pán prezident rád hovorí o mafiánskom štáte, keď sa mu to hodí,“ dodal Fico. A vyhlásil, že Smer-SD nebude iniciovať žiadnu žalobu, len očakáva, že prezident bude konať veľmi rýchlo a nebude porušovať Ústavu SR. Dodal, že nevidí dôvod, prečo by ústavných sudcov nemohol Kiska vymenovať do Vianoc.

Prezident Andrej Kiska nevymenovaním chýbajúcich sudcov z kandidátov zvolených Národnou radou SR porušil ich ústavné práva. Rozhodol o tom tento týždeň prvý senát Ústavného súdu (ÚS) SR. Zároveň zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní a vrátil prezidentovi vec na ďalšie konanie. Prikazuje prezidentovi, aby vo veci znova konal a z navrhnutých kandidátov vymenoval troch nových sudcov ústavného súdu.

Ústavný súd posudzoval, či prezident Andrej Kiska svojím postupom, teda nevymenovaním kandidátov za sudcov ÚS, porušil ústavné právo kandidátov Jána Bernáta, Miroslava Duriša, Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Jany Laššákovej. Pätica kandidátov v sťažnosti namietala, že prezident svojím postupom porušil ich základné práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok a žiadali, aby ÚS rozhodol.

Nebude kandidovať na prezidenta

Fico na záver vyhlásil, že sa nechystá kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Priznal, že v minulosti urobil politickú chybu, keď kandidoval z pozície predsedu vlády na prezidenta.