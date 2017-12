Čaká nás zamračený týždeň

Ako bude

* Sobota – oblačno až zamračené a na mnohých miestach sneženie, v nížinách aj dážď alebo dážď so snehom. Ojedinele tvorba snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota 1 až –4 stupne; najvyššia denná teplota –2 až 3 stupne.

* Nedeľa – cez deň prevažne polooblačno a len ojedinele najmä na východe snehové prehánky. Spočiatku miestami tvorba snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota –3 až –8 stupne; najvyššia denná teplota –2 až 3 stupne.

* Pondelok – oblačno až zamračené, len spočiatku v noci miestami aj zmenšená oblačnosť. Postupne na väčšine územia sneženie, ktoré bude od juhozápadu prechádzať do dažďa. Veterno! Najnižšia nočná teplota –1 až –7, v dolinách a kotlinách miestami –8 až –14 stupňov. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov, na západe 7 až 12 stupňov.

* Utorok – oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď. Od výšky približne 1¤400 m, neskôr na západe aj nižšie, sneženie. Spočiatku veterno. Najnižšia nočná teplota 5 až 0 stupňov; najvyššia denná teplota 5 až 11 stupňov

* Streda – oblačno až zamračené a miestami dážď alebo dážď so snehom, v polohách nad 500 m sneženie. Najnižšia nočná teplota 4 až –2 stupne, najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov.

