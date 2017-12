Na sneme nepadne žiadna hlava

V sobotu by mali Rašiho za podpredsedu zvoliť v Martine delegáti snemu Smeru. Na poste generálneho manažéra strany má skončiť Ján Richter. Kto ho nahradí, ešte nie je jasné. O tejto otázke bude neskôr rozhodovať predsedníctvo strany, ako aj o možnosti výmeny niektorých šéfov krajských organizácií.

S nomináciou Rašiho prišiel Fico. „Richard Raši je tvár Smeru, je to človek, ktorý je so Smerom spojený od samého začiatku. Považujem ho za mimoriadne perspektívny káder Smeru do budúcnosti, a preto s veľkou radosťou navrhnem Rašiho ako podpredsedu strany,“ vyhlásil Fico po štvrtkovom večernom rokovaní predsedníctva strany.

Raši je momentálne krajským šéfom Smeru v Košiciach. V novembrových župných voľbách prehral súboj o kreslo župana s kandidátom pravicových opozičných strán Rastislavom Trnkom o 875 hlasov. Išlo o prekvapenie, pretože Rašiho favorizovali predvolebné prieskumy. Fico v tejto súvislosti poznamenal, že sa treba zamyslieť, "ako to v tých Košiciach bolo a potom si možno poviete, že celé to bolo také čudné“.

Horský: Rašiho príchod má vo vedení Smeru dobrú odozvu

Politilóg Michal Horský o Rašim povedal, že patril k talentovaným politikom Smeru strednej generácie. „Po tesnej porážke v župných voľbách jeho akcie na trhu preferencií prudko poklesli. Zrejme Smer uvážil, prečo siaha po tomto politikovi a oberá východoslovenskú krajskú zostavu politikov Smeru o najvýraznejšiu osobnosť. Poslanec Raši bude mať čo robiť, aby nielen obstál pred Ústavným súdom, kde namieta výsledky župných volieb, ale hlavne v novej straníckej funkcii,“ zhodnotil politológ.

V prostredí Smeru má príchod Rašiho do úzkeho vedenia dobrú odozvu. Podľa europoslankyne za Smer Moniky Beňovej ide o správny krok. „V princípe bol Raši na svojom poste úspešný. To, že o necelých tisíc hlasov prehral v župných voľbách, to tak býva. Niekedy vyhráte, niekedy prehráte. Bude dobrým doplnením tímu, ktorý má Fico okolo seba,“ mienila Beňová. Zároveň však povedala, že vo vedení strany jej chýba žena. „Pre sociálno-demokratickú stranu by to bolo dobrým riešením,“ dodala.

„Tak, ako poznám Rašiho, je to skvelý človek. Poznám ho však len z parlamentu. Neviem, ako reaguje na rôznych straníckych fórach, pretože nie som v žiadnej straníckej funkcii a nikdy som nebol,“ povedal podpredseda poslaneckého klubu Smeru Dušan Jarjabek.

Pokiaľ ide o Maďariča, o jeho odchode sa hovorilo už dlhšie. Ihneď po župných voľbách vyhlásil, že výsledok volieb je prehrou strany ako takej, nielen kandidátov na županov. Vyzval preto na výrazné zmeny programové, politické a personálne. Maďarič rozhodnutie odísť podľa jeho hovorcu oznámil Ficovi písomne ešte minulý týždeň. Zostáva radovým členom strany, na štvrtkové rokovanie predsedníctva ani neprišiel. Podľa Beňovej sa ho mal zúčastniť. „Nemyslím si, že je v poriadku, keď kritizuje stranu iba pre médiá a keď môže mať priestor ako odchádzajúci predseda, tak ho nevyužije. Tiež som bola voľakedy podpredsedníčka a keď som skončila, prišla som aj na predsedníctvo a zaželala som kolegom dobrú spoluprácu. Tak sa veci riešia, nie takouto urazeneckou pózou,“ povedala Beňová. Podľa Jarjabka „poslednou kvapkou pre Maďariča bolo, keď bol zvolený iný generálny riaditeľ RTVS, ako on odporúčal“.

Za koho vymenia Richtera?

O zmenách vo vedení Smeru sa začalo diskutovať po tom, čo strana stratila štyri miesta županov v Košiciach, Prešove, Žiline a v Trnave, kde Smer dlhodobo podporoval Tibora Mikuša. Smer takisto prišiel o desiatky kresiel župných poslancov. Funkciu následne ponúkol Maďarič a aj všetci ostatní podpredsedovia strany. Fico vzápätí reagoval, že všetci majú jeho plnú dôveru.

Smer čaká ešte výmena na poste generálneho manažéra strany. Tú doteraz zastával minister práce Ján Richter. Sám hovoril, že je náročné vykonávať stranícku funkciu a riadiť štruktúry Smeru a zároveň byť aj členom vlády. Premiér Fico však povedal, že Richter ministrom zostane a keby chcel odísť z vlády, tak ho bude presviedčať, aby zostal. „Ján Richter je jeden z najlepších ministrov práce, akých sme kedy vôbec mali v histórii Slovenska,“ uviedol Fico a so žartom podotkol, že možno on bude generálnym manažérom. „Vydržte chvíľu, bude to veľké prekvapenie,“ dodal na adresu budúceho manažéra.

Na sneme v sobotu delegáti schvália politický program strany. Podľa Fica Smer nechce byť typickou medzinárodnou sociálnou demokraciou, ale slovenskou sociálnou demokraciou, ktorá berie na vedomie špecifiká tejto krajiny a „tento záver je pre mňa mimoriadne dôležitý“. Za špecifiká považuje napríklad pohľad na migráciu. „Slovensko vie ponúknuť iné možnosti, ako nás niekedy tlačia alebo tlačili medzinárodní partneri,“ podotkol. Slovensko sa síce kvótam vzoprelo, prijalo však dočasne migrantov do Gabčíkova v snahe zmierniť tlak, ktorému čelilo susedné Rakúsko. V rámci premiestňovania utečencov Slovensko prijalo 16 osôb a podľa Fica to je dôvod, prečo Slovensko nie je žalované Európskou komisiou na rozdiel od Česka, Maďarska a Poľska. Na sneme chce Fico ohlásiť aj veľkú novelizáciu ústavy. Už v septembri v parlamente hovoril o ambícii pripraviť zmenu v ústave, ktorá by garantovala vyššiu kvality sociálnych a hospodárskych práv.