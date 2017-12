Generálneho manažéra a krajských predsedov vyriešia v Smere až po sneme

Snem túto otázku neriešil, rozhodnutie bude na predsedníctve strany Smer. Snem bol slávnostný a čo sa týka personálnych otázok, jeho delegáti riešili len uvoľnený podpredsednícky post po Marekovi Maďaričovi, ktorý z vedenia strany odstúpil.

„Všetky ostatné riešenia a rozhodnutia sú otázkou predsedníctva strany. Iste dôjde k nejakým zmenám na krajskej, okresnej úrovni, ale je to prirodzené, logické,“ hovorí Ján Richter, za ktorého bude strana hľadať náhradu na post generálneho manažéra. Vníma to skôr ako generačnú výmenu, nie ako dôsledok výsledku regionálnych volieb.

Podľa Richtera, ktorý sa rozhodol zastávať už len post ministra práce sú kompetencie a zodpovednosť generálneho manažéra strany veľmi široké. O tom kto by ho mohol nahradiť menovite hovoriť nechcel. Pripúšťa, že by sa úlohy mohli rozdeliť medzi viacerých.

„Našou úlohou bude do budúcnosti hľadať riešenie ako. To znamená, že to bude súvisieť aj s tým, že sa prerozdelí práca generálneho manažéra, pretože mal by tu byť jeden kompetentný, ktorý by sa staral len o komunikáciu so štruktúrami, s komunálnou úrovňou, starostami, primátormi. Možno ďalší sa bude venovať inej oblasti. Ale to nás čaká, to si musíme v najbližšom období možno na najvyššom predsedníctve dať odpovede na tieto otázky,“ dodal Richter.