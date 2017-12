Električka pri novom SND straší Bratislavčanov

Kritici tvrdia, že okolo trasy električky neprebehla dostatočná verejná ani odborná diskusia. Tiež sa vynára obava o bezpečnosť chodcov a detí na divadelnom námestí, ktoré dnes funguje ako oddychová a pešia zóna. Proti plánom developera protestuje aj ministerstvo kultúry na čele s Markom Maďaričom (Smer).

Električková trať je súčasťou projektu Spojená Bratislava, za ktorým stojí developer J&T Real Estate. Vláda má do konca tohto roka rozhodnúť, či bude stavbe udelený štatút významnej investície. Predkladateľom návrhu je podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer). Ak projekt štatút získa, znamenalo by to pre developera viaceré výhody – rýchlejšiu administratívu či oslobodenie od miestneho poplatku za rozvoj. Keďže by v takom prípade išlo o stavbu vo verejnom záujme, zákon tiež povoľuje za náhradu vyvlastniť súkromné pozemky.

Žiadame preukázať, že predmetná stavba je vo verejnom záujme a že dopravné stavby predstavujú najlepšie riešenie pre dopravu a životné prostredie na danom území. ministerstvo životného prostredia

Návrh však narazil na odpor ministerstva kultúry, ktoré sa obáva, že električky budú rušiť predstavenia v Národnom divadle. Rezort argumentuje podobnou skúsenosťou z Reduty, sídla Slovenskej filharmónie.

„Ani s použitím najmodernejších materiálov a technológií pri rekonštrukcii uvedenej budovy či rekonštrukciou koľajovej trate sa nepodarilo úplne zabezpečiť odhlučnenie a eliminovanie vibrácií. Električková trať by spôsobila mnohé prevádzkové problémy SND pri uvádzaní predstavení, pri realizácii vonkajších projektov, partnerských spoluprác a pod., ako aj problémy s bezpečnosťou na pešej zóne či s prístupom k pokladniciam SND,“ píše rezort v pripomienke, ktorú podal.

„V dôsledku jázd električiek, ktoré by spôsobovali otrasy budovy SND, by došlo k zníženiu a znehodnoteniu umeleckého zážitku návštevníkov v sálach divadla. V tzv. tichých pasážach inscenácií činohry a opery by došlo k nežiaducim rušeniam.“

Vizuálny návrh projektu Spojená Bratislava. Autor: spojenaba.sk

Maďaričov rezort v pripomienke vyčíslil, že pri súčasnom bežnom 8-minútovom intervale medzi jednotlivými spojmi by za hodinu prešli okolo divadla desiatky električiek – ak by po trati premávali dve linky, išlo by o 30 súprav za hodinu, pri troch linkách 45 súprav a pri štyroch linkách až 60 súprav za hodinu.

Rezortu kultúry sa nepozdáva ani to, že sa v projekte hovorí aj o ďalších štátnych pozemkoch, ktoré má SND v správe. „Spoločnosť J&T Real Estate si tak nárokuje zasiahnuť do celého priestoru – parkoviska aj budovy SND, a to bez podrobného a záväzného zverejnenia ich plánov či zámerov v predmetnom materiáli,“ obáva sa ministerstvo.

Problémov vidí hneď niekoľko – námestie pri divadle by stratilo pôvodný architektonický zámer, električková trať by odrezala SND od pešej zóny a voľného prístupu k Dunaju. Rezort pripomenul, že ohrozená by bola aj bezpečnosť detí. Tých sa najmä pri detských predstaveniach pohybujú v okolí divadla celé stovky. „Všetky priestory okolo budovy SND považujeme za nevyhnutné k činnosti SND ako významnej kultúrnej inštitúcie, a preto Ministerstvo kultúry SR vznáša zásadnú pripomienku k zabratiu čo i len ich častí,“ dodal rezort kultúry.

Nová električková trať by mala prechádzať aj cez Pribinovu ulicu. Autor: Robert Hüttner, Pravda

S pripomienkami sa ozvali aj ďalšie ministerstvá. „Žiadame preukázať, že predmetná stavba je vo verejnom záujme a že dopravné stavby predstavujú najlepšie riešenie pre dopravu a životné prostredie na danom území. Dopravné stavby, ktoré sú súčasťou projektu, neboli podložené výsledkami dopravnej štúdie a výstupmi z dopravného modelu mesta a tiež neboli posudzované v súlade s princípmi hodnotenia efektívnosti verejných investícií,“ napísalo ministerstvo životného prostredia. Vypracovanie dopravnej štúdie požadujú aj rezorty pôdohospodárstva a dopravy.

Čo si o pripomienkach myslí predkladateľ návrhu Pellegrini, nie je známe. Z tlačového odboru jeho úradu nám odkázali, že vicepremiér sa počas medzirezortného pripomienkového konania nebude k téme vyjadrovať.

Ani niektorí obyvatelia mesta nie sú nápadom udeliť projektu štatút významnej investície nadšení. Petíciu proti tomuto kroku, ktorú vytvorili aktivisti z iniciatívy Slobodné mesto, podpísala približne tisícka ľudí.

Výzvu, aby s udelením štatútu nesúhlasil, adresovali primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi aj mestskí poslanci. Nesrovnalove vyjadrenia k celej veci sú zatiaľ vlažné. „Primátor víta akékoľvek investície, ktoré pomáhajú rozvíjať Bratislavu. Rozhodnutie o udelení štatútu významnej investície je však v kompetencii vlády. Hlavné mesto komunikuje s vládou o investičnom zámere developerov a ich projekty bude posudzovať podľa toho, ako zapadnú do koncepcie rozvoja mesta, či budú obohatením nosného dopravného systému mesta a či prinesú prospech Bratislavčanom,“ povedala pre Pravdu Nesrovnalova hovorkyňa Zuzana Onufer.

Projektu sa obáva aj Slovenská výtvarná únia (SVÚ), vníma ho ako ohrozenie perspektívy areálu Galérie Umelka. Únia síce pripúšťa, že nevie, v akom rozsahu sa projekt dotkne ich sídla, no zároveň konštatuje, že developer chce vďaka výnimke v stavebnom zákone stavbou električkovej trate zasiahnuť aj pozemok SVÚ. Výtvarníci preto vyzvali verejnosť, aby podpisovali petíciu Slobodného mesta.

Denník Pravda sa s otázkami obrátil aj na spoločnosť J&T Real Estate. Zaujímal nás názor developera na petíciu aj na kritiku ministerstva kultúry. Hovorkyňa do uzávierky na otázky nereagovala.

Projekt Spojená Bratislava ráta s dvoma vetvami električiek – Košická a Nové Lido. V prvom prípade by trasa smerovala od Šafárikovho námestia cez Pribinovu ulicu, Košickú ulicu a cez Miletičovu by sa napojila na ružinovskú radiálu. Druhá vetva by zabezpečovala dopravu v novoplánovanej štvrti na petržalskom brehu Dunaja. Developer plánuje preinvestovať viac ako miliardu eur a sľubuje minimálne 860 nových pracovných miest.