Fico dostáva plyšové zvieratká, posielajú mu ich nespokojné matky

Ku Dňu detí 1. júna 2017 mamy premiérovi Ficovi odovzdali 15 000 podpisov pod výzvou Mama je lepšia ako jasle. Mamy premiéra žiadali o osobné stretnutie, aby sa porozprávali o nutnosti podpory materstva a najlepšej formy starostlivosti o dieťa v útlom veku, ktorou je mama na plný úväzok. Navrhli aj konkrétne opatrenia.

Matky nesúhlasia s diskriminačnou politikou vlády, keďže na jasľovú starostlivosť dáva príspevok až do výšky 280 eur, pričom matkám, ktoré sa osobne starajú o deti, necháva rodičovský príspevok len vo výške 213,20 eura. Matky vnímajú veľmi kriticky pripravované reformy na zvýšenie zamestnanosti matiek detí do troch rokov vrátane plánu investovať viac ako 40 miliónov eur do budovania jaslí.

280-eurový rodičovský príspevok

Matky vo výzve žiadajú zvýšiť rodičovský príspevok aspoň na úroveň príspevku na jasľovú starostlivosť o dieťa, teda na 280 eur. Znížiť daňovo-odvodové zaťaženie rodín s deťmi. Zastaviť štátne kampane cielené na zvyšovanie zamestnanosti matiek malých detí, t.j. na odtŕhanie detí od mám v ranom veku. Ušetrené peniaze navrhujú investovať do podpory matiek starajúcich sa o deti na rodičovskej „dovolenke“, na podporu čiastočných úväzkov po skončení rodičovskej “dovolenky” či do rozvoja škôlok, ktorých je stále nedostatok.

Premiér sa však s mamami nestretol. Namiesto toho dostali list od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, v ktorom obhajuje aktuálnu diskrimináciu mamičiek, ktoré si štát oproti jasliam cení na mínus 66,80 eura.

Zároveň obhajuje daňovo-odvodové zaťaženie rodín tým, že na Slovensku máme v porovnaní s EÚ nízke dane. Ani nereflektuje požiadavku mám na zastavenie odtŕhania najmenších detí od mám formou zámeru budovania jaslí za 40 miliónov eur. Odmieta tiež širšie mienenú požiadavku mamičiek na docenenie obetavosti a starostlivosti matiek o malé deti, pričom na začiatok mamy navrhli zavedenie pojmu rodičovský a materský úväzok.

Medvedíky na úrade vlády?

Preto sa mamy chcú premiérovi Ficovi znova pripomenúť s požiadavkou na osobné stretnutie a seriózne riešenie podpory materstva. Zároveň mu všetci chcú k Vianociam popriať pokojný čas s rodinou.

„Pozvali sme preto všetkých občanov, mamy aj otcov, ktorým záleží na docenení mám a ich starostlivosti o deti, aby podpísali novú výzvu premiérovi Ficovi a tak mu e-mailom zaslaným v ich mene cez systém CitizenGO poslali k Vianociam pekný obrázok plyšového macka.

Tých angažovanejších pozvali, aby mu nejakých plyšákov poslali aj fyzicky na Úrad vlády SR. Od spustenia iniciatívy pred víkendom Fica už viac ako 5 600 občanov SR potešilo poslaním milého macka na jeho úradnú e-mailovú adresu. Zároveň mu občania takto pripomínajú, že deti a mamy na neho nezabúdajú, hoci on možno na nich zabudol.