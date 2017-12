Premiér Fico: Neinformovať o úspechu v boji proti korupcii bol škandál

Veľvyslanectvá vo vyhlásení napísali: „Vítame spoluprácu Slovenskej vlády s OECD v oblasti boja proti korupcii a zriadenie Odboru boja proti korupcii na Úrade vlády SR. Takisto vítame zintenzívnenie komunikácie medzi vládou, podnikateľskou komunitou a občianskou spoločnosťou, špeciálne v oblasti ochrany nahlasovateľov.“

Veľvyslanectvá deklarovali, že sú naďalej pripravené poskytovať vláde aj občianskej spoločnosti svoje skúsenosti z oblasti boja proti korupcii.

„Dôležité výzvy, na ktoré poukazuje podnikateľský sektor, sú najmä implementácia etických štandardov, zabezpečenie transparentných verejných obstarávaní, nezávislosť regulačných úradov alebo posilnenie vyšetrovania a stíhania korupčných káuz,“ uvádzal dokument.

Snaha politických lídrov, orgánov činných v trestnom konaní, občianskej spoločnosti, médií a medzinárodného spoločenstva pomôže podľa veľvyslanectiev k vytvoreniu férovejšej a transparentnejšej spoločnosti na Slovensku.

Opozícia ide proti ústave

Premiér sa tiež vyjadril ku kauze okolo prezidenta Andreja Kisku, ktorému ústavný súd prikázal vymenovať troch zo siedmich ústavných sudcov. Robert Fico sa vyjadril, že odporúča prezidentovi Andrejovi Kiskovi, aby sudcov vymenoval, najlepšie do Vianoc. Vyjadril sa, že výzvy opozičných politikov na nerešpektovanie ústavného nálezu podľa neho vedú ku koncu právneho štátu, rovnako podotkol, že strana Sloboda a Solidarita podľa neho ide proti ústave Slovenskej republiky.

Minulú stredu prvý senát Ústavného súdu rozhodol o tom, že prezident Andrej Kiska nevymenovaním chýbajúcich sudcov z kandidátov zvolených Národnou radou SR porušil ich ústavné práva. Zároveň zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní a vrátil prezidentovi vec na ďalšie konanie. Prikazuje prezidentovi, aby vo veci znova konal a z navrhnutých kandidátov vymenoval troch nových sudcov ústavného súdu.

Premiér sa na tlačovej besede vyjadril aj k investíciám J&T Real Estate a HB Reavis. Povedal, že ich rozhodnutie stiahnuť žiadosť o udelenie štatútu významnej investície berie na vedomie (Čítajte viac o stiahnutí žiadosti o udelenie štatútu významnej investície).

Na vláde sa však budú aj tak venovať bratislavským témam. Bratislave poskytnú peniaze, približne 13 miliónov, na opravu ciest, niečo z toho bude nenávratná pôžička. Zároveň sa budú zaoberať Slovenským národným divadlom, Danubianou či Slovenskou národnou galériou.

Premiér takisto odpovedal na otázku o Spojených štátoch európskych. S myšlienkou, aby sa vytvorili federalizované Spojené štáty európske, a kto tam nebude chcieť byť, automaticky vypadne, prišiel predseda nemeckých socialistov Martin Schulz. Nemeckí socialisti začínajú rokovania o vytvorení koalície s konzervatívnou CDU/CSU Angely Merkelovej.

„Pravda je, že oba tábory boli vždy zástancami hlbšej integrácie. Je jedno, ako to nazvem – federalizácia, ústava… Ten tlak tu bude a množí sa na dennej báze. Naša pozícia je: je našou povinnosťou byť súčasťou diskusií, všetko vážiť na laboratórnych váhach. Nemôžeme ísť do rozhodnutí, ktoré by poškodili Slovensko, neviem si predstaviť, že by nám Únia schvaľovala rozpočet, to je červená čiara. Ale otázka sociálneho piliera, daní – to sú témy, ktoré nás čakajú,“ povedal Fico. Zároveň pripomenul, že určitá hlbšia integrácia už nastala, takým prípadom je PESCO či európsky prokurátor. Ako Fico dodal, integrácia Slovensku svedčí a ak vznikne jadro, Slovensko by v ňom malo byť.