Kažimír je presvedčený, že okrem Maďariča sú v Smere zrelí na výmenu aj iní

Kažimír to uviedol v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo. „Marek Maďarič sa rozhodol sám. Podľa mňa je to jeho osobné rozhodnutie, je to začiatok jeho konca v politike. Je to moja interpretácia, ako ja vnímam jeho krok. A na to má každý právo,“ povedal Kažimír, podľa ktorého je to úplne normálna vec a stane sa raz každému.

„Myslím si, že nejde o nič nové. O zmenách v strane diskutujeme už dlhšiu dobu. Snem v Martine bol neštandardný, nakoľko politická situácia v krajine sa mení a je na legitímnych stranách, aby sa s touto situáciou vyrovnali,“ uviedol Kažimír.

Peter Kažimír v Rádiu Expres zároveň avizoval, že sa v strane budú diať ďalšie personálne zmeny, a to hlavne na regionálnej úrovni. „Ja som presvedčený o tom, že sme zrelí na výmeny a musíme to odvážne s otvorenými očami urobiť a musíme si to priznať. Hovorím úplne naprieč všetkými štruktúrami, ktoré strana a vláda má. To je úplne legitímne,“ povedal minister financií a jeden z podpredsedov Sme­ru.

Minister sa vyjadril aj k téme návrhu zákona o rozpočte na rok 2018, o ktorom sa má hlasovať v stredu a či ho plénum schváli. „Áno, z môjho pohľadu sme pripravení a verím, že aj poslanci. Sme krajina, v ktorej sa rozpočty nikdy netrhali na franforce,“ uviedol šéf štátnej kasy.