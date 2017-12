Prostredníka si cirkevné súdy prehadzujú medzi sebou

Generálny súd, najvyšší súdny orgán evanjelickej cirkvi, vrátil vec o stupeň nižšie, na Dištriktuálny súd vo Zvolene. Ten už raz túto kauzu odmietol s odôvodnením, že nepatrí do jeho kompetencie.

Prostredník prišiel o možnosť vyučovať na Bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v septembri. Z učiteľského miesta ho stiahli evanjelickí biskupi. Príčinou bol podľa nich prejav teológa na Dúhovom pochode. Prostredník sa voči ich rozhodnutiu bránil. Obrátil sa na spomínaný zvolenský súd.

Ten skonštatoval, že nemá právomoc takéto spory riešiť a vec v novembri posunul na Generálny súd, ktorý zasadal v utorok v Bratislave. Jeho predseda Ján Svák spresnil, že pri posudzovaní Prostredníkovho prípadu vychádzali z výkladu Ústavy evanjelickej cirkvi a zhodli sa na tom, že jeho žiadosť o zrušenie uznesenia biskupov musí riešiť najprv súd prvého stupňa. Pripomenul, že proti rozhodnutiu prvostupňového súdu sa bude môcť učiteľ odvolať. „Záležitosť sa tak môže opäť dostať na stôl Generálneho súdu, jeho rozhodnutie už bude právoplatné a konečné,“ vysvetlil Svák.

Teológ berie výrok súdu ako nádej. „Proces je stále otvorený. Verdikt beriem ako dôležitý krok v tom smere, že súdne orgány evanjelickej cirkvi sa vážne zaoberajú mojou námietkou a verím, že vec bude mať svoje pokračovanie a že sudcovia rozhodnú spravodlivo,“ konštatoval Prostredník. Andrej Terem, jeho právny zástupca, pripomenul, že takáto situácia je pre cirkev nová. „Ťažko preto povedať, ako dlho sa záležitosť bude riešiť,“ doplnil Terem. Prípad bude teda pokračovať aj na budúci rok. „Teraz musíme počkať, kým Dištriktuálny súd vytýči termín pojednávania,“ vysvetlil advokát.

Biskup sa nevyjadril

Milan Krivda, hlavný biskup západného dištriktu, pod ktorý spadá súd vo Zvolene, najnovší vývoj komentovať odmietol. „O rozhodnutí zatiaľ nie som oficiálne informovaný, teraz je predčasné sa k tomu vyjadrovať,“ reagoval Krivda.

Aktivista Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv vníma správanie súdov ako nezodpovedné. „Vyzerá to ako alibizmus a strach vyjadriť sa k tejto téme, čo si myslím, že je veľmi nešťastné. Názory cirkvi sú v týchto témach sledované a dôležité pre spoločnosť a pre ďalší vývoj aj v oblastiach, ako je boj proti homofóbii,“ zdôraznil Weisenbacher. Cirkevné súdy by podľa neho mali zaujať jasné stanovisko. „Nejakým spôsobom by sa mali dištancovať od názorov, ktoré sa na Slovensku v posledných rokoch rozmáhajú, čoho prejavom je napríklad vstup kotlebovcov do parlamentu,“ podčiarkol aktivista.

Od rozhodnutia súdu sa odvíja Prostredníková budúcnosť na fakulte. Niekdajšiemu učiteľovi, ktorý sa 18 rokov venoval študentom a rád by sa k nim vrátil, vyprší zmluva s univerzitou na budúci rok v máji. Či mu škola predĺži pracovnú zmluvu, je zatiaľ nejasné. Nateraz však za ním stojí. V jeseni, keď biskupi žiadali stiahnutie teológa z akademickej pôdy, im vedenie fakulty nevyhovelo.

Cirkev sa od neho dištancovala

Z učiteľskej pozície preradili Prostredníka na miesto vedeckého pracovníka. Dekan fakulty Ľubomír Batka pre Pravdu ešte v novembri potvrdil, že dúfa v Prostredníkov návrat za katedru, kde prednášal gréčtinu, etiku Novej zmluvy či kapitoly z teológie Novej zmluvy. Teológ vystúpil v auguste na Dúhovom pochode v Bratislave s prejavom.

Vyjadril v ňom podporu LGBTI komunite, pričom zdôraznil, že aj v cirkevných radoch existuje veľa ľudí, ktorí nezdieľajú oficiálnu cirkevnú rétoriku. Problémom však podľa neho je, že sa často rozhodnú mlčať. V septembrovom rozhovore pre Pravdu vysvetlil, že pozvanie rečniť na tejto akcii neodmietol, pretože ho hnevá neustále porušovanie práv tejto menšiny. „Podľa môjho etického a kresťanského presvedčenia, ak sa niekto nezastane tých, ktorých práva sú porušované, tak robí to isté, akoby sám tieto práva porušoval,“ argumentoval vtedy Prostredník.

Krátko po pochode sa biskupi od Prostredníka dištancovali. Vydali stanovisko, v ktorom okrem iného konštatovali, že zneužíva akademickú slobodu na ovplyvňovanie názorov mladých ľudí. Zároveň vyhlásili, že jeho názory sú v rozpore s postojom cirkvi. Zbor biskupov k 15. septembru odňal Prostredníkovi možnosť učiť.