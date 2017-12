Ocenia študentov. Vlani zabodovala liečba rakoviny

Existuje však podujatie, ktoré dokazuje, že talent možno stále pestovať aj doma. Ocenenie Študentská osobnosť roka, projekt neziskového združenia Junior Chamber International – Slovakia, udelia výnimočným študentom z rôznych vedných odborov. Viaže sa pritom na štúdium na slovenských vysokých školách a na doktorandov v rámci vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied.

Vlani sa celkovou víťazkou súťaže a top študentskou osobnosťou Slovenska v akademickom roku 2015–2016 stala Veronika Némethová. Mladá molekulárna biologička mala rozbehnutú kariéru vo Fakultnej nemocnici v Brne, zvedavosť ju však priviedla k výskumu. So slovenským kolegom v Brne vymysleli, ako by mohol vyzerať protinádorový liek, ktorý by spolu s rakovinou neničil aj zdravé tkanivo. Priestor pre ďalší výskum im poskytol Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied.

Kreatívne myslenie chýba

"Venujem sa protinádorovej problematike, a každý, kto má skúsenosti s chemoterapiou, vie, že naším primárnym cieľom je pomôcť ľuďom. Ja sa snažím vyvinúť taký systém, ktorý by umožnil mieriť iba na ten cieľ, ktorý treba, bez toho, aby sme poškodili to, čo sa nemá. Smerovalo by to k tomu, že by sme dokázali reálne potlačiť vedľajšie účinky, ktorými pacienti momentálne trpia,“ povedala vlani pri preberaní ceny absolventka Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, odboru molekulárna biológia a genetika.

Jej návrat na Slovensko sa viazal s dobrou povesťou Ústavu polymérov SAV, ale bolo k nemu treba aj kreatívne hľadanie ďalšieho uplatnenia. „Problém, ktorý s kolegom riešime, je biologický, ale riešenie je chemické, uvedomili sme si, že náš projekt perfektne sadne práve do prostredia tohto ústavu,“ prezradila vedkyňa. Zároveň dodala, že práve takéto kreatívne myslenie niekedy slovenskému školstvu chýba.

Mladí odchádzajú do zahraničia aj preto, že systému chýba fantázia

„Pedagógovia by mali mladému človeku pomáhať nájsť správnu cestu, aj čo sa jeho ďalšieho uplatnenia týka. Téma odlevu mozgov by možno bola o čosi menej aktuálna, keby sa na univerzitách investovalo do proaktívnych študentov viac po ľudskej stránke. Nasmerovať ich tak, aby mohli poznatky uplatniť v praxi. Ako keď študentovi ukážete, že aj v chemickom ústave môže nájsť uplatnenie biológ. Ľudia možno odchádzajú do zahraničia aj preto, že systému chýba fantázia, aby ukázal, kde všade možno uplatniť rôznych špecialistov. Ja som napríklad presvedčená, že v Ústave polymérov SAV som vďaka tomu, že som biológ, nie napriek tomu,“ povedala Némethová v rozhovore pre Pravdu.

K motivácii ostať doma prispievajú aj podujatia, ako je Študentská osobnosť Slovenska – poukazovaním na úspešné príbehy mladých talentov. Zameranie súťaže je navyše široké, pokrýva až dvanásť oblastí: 1. elektrotechnika a priemyselné technológie, 2. hutníctvo, strojárstvo, energetika, 3. informatika, matematicko-fyzikálne vedy, 4. lekárske vedy, farmácia, 5. prírodné vedy, chémia, 6. stavebníctvo, architektúra, 7. poľnohospo­dárstvo, lesníctvo, drevárstvo, 8. filozofia, politológia, sociológia, história, 9. právo, 10. kultúra a umenie, 11. ekonómia a 12. šport.

Projekt sa aj tento rok uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a tiež s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Mediálnym partnerom podujatia je aj denník Pravda.