Štátna komisia ešte neuzavrela podnety na voľby do VÚC

Podnety na novembrové krajské voľby stále prichádzajú. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po voľbách do orgánov samosprávnych krajov prijala niekoľko desiatok podnetov na porušenie volebného moratória.

Ako ďalej informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, najviac podnetov dostala štátna komisia v deň konania volieb 4. novembra a ďalšie podnety dostáva od volieb priebežne. Z toho dôvodu aj viac ako mesiac od krajských volieb ich nie je možné definitívne zosumarizovať. Sankcie za porušenie zákona o volebnej kampani sú stanovené odlišne, podľa subjektu a skutku a pohybujú od 300 do 300 000 eur.

Časť podnetov štátna komisia prerokovala 4. a 23. novembra a ďalšou časťou podnetov sa bude zaoberať 15. decembra. „Ku každému doteraz prerokovanému podnetu štátna komisia prijala uznesenie so spôsobom jeho vybavenia. Všetky doteraz prerokované podnety spoločne s príslušnými uzneseniami štátnej komisie sú zverejnené na jej webovom sídle.“ informovala ďalej Chmelová.

Dodala, že „presný dátum, do ktorého budú všetky podnety preskúmané a vyhodnotené v súčasnosti nie je možné určiť“. Podnety na porušenie moratória a ďalších častí zákona o volebnej kampani postúpila štátna komisia aj príslušným okresným úradom, k mnohým si vyžiadala ďalšie informácie či vyjadrenia dotknutých strán alebo subjektov, niektoré podnety postúpila ministerstvu vnútra či ministerstvu kultúry.

O sťažnostiach proti výsledku volieb do orgánov samosprávnych krajov rozhoduje výlučne Ústavný súd Slovenskej republiky. Sťažnosti na ústavný súd sa dali podať do 10 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. O sťažnostiach rozhodne do 90 dní od doručenia sťažnosti. Ústavný súd dostal šesť volebných sťažností a štyri z nich odmietol v utorok 12. decembra. Rozhodnúť má ešte o dvoch sťažnostiach. Jednou z nich je sťažnosť proti výsledkom volieb predsedu Košického samosprávneho kraja, ktorú podal Richard Raši. V sťažnosti žiada o prešetrenie sčítania hlasov.