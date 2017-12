Maďarič nevie, prečo vláda nerokovala o odpolitizovaní voľby šéfa RTVS

Ako povedal počas stredajšieho rokovania vlády pre médiá, prekvapilo ho, že návrh novely zákona prešiel bez zásadných pripomienok. „Niečo asi už indikovali vyjadrenia pána poslanca Antona Hrnka, ale ja to neviem v tejto chvíli. Nepýtal som sa, prečo tento návrh nebol zaradený. Je možné, že niekto má problém s tým, že by bola RTVS nezávislejšia“. Doplnil, že výhrady podpredsedu SNS Hrnka iba čítal.

Hrnko pre Aktuality.sk konštatoval, že tento návrh považuje „za obsolentný (zastaraný). Súčasný spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS je správny. Určite to v parlamente nepodporím“. Aktuality.sk sa téme venovali v utorok 12. decembra v článku Ďalšia vojna Maďariča s národniarmi. Dôvodom je voľba šéfa RTVS.

Maďarič tvrdí, že jeho návrh by posunul RTVS vo výbere generálneho riaditeľa smerom k nezávislosti. Na druhej strane by posilnil dnešný kontrolný orgán RTVS, teda Radu RTVS, ktorá nemá žiadny vplyv na voľbu, hoci má najviac informácií o dianí v RTVS. Cieľom návrhu novely zákona o RTVS je odpolitizovať voľbu a odvolávanie šéfa verejnoprávneho rozhlasu a televízie, vziať túto kompetenciu parlamentu a zveriť ju odborníkom. „Teraz je vhodná doba, keďže sme videli pri poslednej voľbe, že ten systém má svoje slabiny,“ povedal Maďarič s tým, že výsledky voľby plne rešpektuje. „Ale v tej voľbe sa ukázalo, keď napríklad náš koaličný partner – Most-Híd hovoril, že on by Jaroslavovi Rezníkovi hlasy nedal, dal by niekomu inému, ale nakoniec to urobí tak, aby nedošlo k rozpadu koalície. To znamená, že politické argumenty v tej voľbe prevážili nad odbornými,“ dodal s tým, že preto považuje za užitočné prísť s novým spôsobom voľby, ktorý sa inšpiruje Rakúskom či Nemeckom. Generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie v minulosti volili rady SRo a STV. Za vlády Ivety Radičovej to zmenilo zlúčenie SRo a STV do jedného verejnoprávneho médiá – RTVS od 1. januára 2011 na základe nového zákona o RTVS z dielne ministerstva kultúry vedeného v tom čase Danielom Krajcerom.

Kažimír: Je to začiatok jeho konca v politike

Pri téme zvyšovania tzv. koncesionárskych poplatkov pre RTVS, ktoré vlani v lete zastavila vo vláde SNS, Maďarič poukázal na nedávne vyjadrenie generálneho riaditeľa RTVS Rezníka. Rezník na ostatnom rokovaní Rady RTVS 15. novembra vyhlásil, že „základným prvkom financovania verejnoprávnych médií má zostať poplatok za služby verejnosti, teda koncesionársky poplatok“. Chce iniciovať odbornú debatu o tom, „kedy môže dôjsť k jeho navýšeniu a predložíme vo vhodnom čase množstvo argumentov, prečo si myslíme, že by to tak malo byť“. Podporuje ho v tom aj Rada RTVS. Kým na zvýšenie tzv. koncesií nebude politická vôľa, je zbytočné návrh podľa Maďariča predkladať.

Na otázku, ako vníma slová Petra Kažimíra o tom, že jeho odstúpenie z postu podpredsedu Smeru je začiatok jeho konca v politike, Maďarič tiež povedal, že si Kažimíra váži za jeho robotu, je mu v mnohom vďačný ako minister kultúry a aj ľudsky ho má rád. „Bol to jeho pomerne empatický názor na danú situáciu a „uvidí sa, ako to bude, či to je začiatok môjho konca v politike, alebo koniec môjho začiatku v politike“. Minister financií Kažimír (Smer-SD) považuje odchod Maďariča z postu podpredsedu strany Smer-SD za začiatok jeho konca v politike. Uviedol to v utorok 12. decembra v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo. „Marek Maďarič sa rozhodol sám. Podľa mňa je to jeho osobné rozhodnutie, je to začiatok jeho konca v politike. Je to moja interpretácia, ako ja vnímam jeho krok. A na to má každý právo,“ povedal Kažimír, podľa ktorého je to úplne normálna vec a stane sa raz každému.