Súkromní lekári žiadajú zapojenie do eZdravia na základe dobrovoľnosti

Túto skutočnosť potvrdil aj 1. viceprezident ASL SR Mário Moro a uviedol, že požiadal o vydanie elektronickej karty zdravotníckeho pracovníka cez pracovisko Slovenskej pošty v Cíferi 25. septembra tohto roka a doteraz nedisponuje ani kartou ani kódom. Asociácia upozorňuje na skutočnosť, že pre veľkú časť ambulantných poskytovateľov a ich zamestnancov, ďalších zdravotníckych pracovníkov, nebude reálne možné splnenie zákonnej povinnosti pripojiť sa do systému eZdravie.

Ak by aj karta bola doručená v najbližších dňoch, je nutné podľa zástupcov súkromných lekárov poukázať na fakt, že spustenie systému bude pre každého poskytovateľa znamenať určitý proces, prispôsobenie hardvéru a softvéru, čo teraz nie je možné, keďže nemajú dostupné špecifikácie. „Zavádzanie systému na ambulancii mi trvalo päť hodín a aj napriek mojej počítačovej zručnosti som si prizval svojho IT špecialistu a zároveň som mal pri sebe kolegu, ktorý inštaláciu už realizoval. Úspešne však až po tom, ako bol nútený telefonicky komunikovať so špecialistom z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pri viacerých krokoch inštalácie a bolo nevyhnutné, aby sa NCZI špecialista prihlásil do jeho PC cez vzdialenú správu,“ priblížil viceprezident ASL SR pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť Andrej Zlatoš.

Ako sa píše v stanovisku, ASL SR vždy prezentovala pozitívny prístup k zavádzaniu elektronického zdravotníctva, ktoré by zabezpečovalo bezpečnosť pre lekára aj pacienta. Ale zásadne odmieta akékoľvek chaotické a nezabezpečené procesy v zdravotníctve, následkom ktorých môže nastať zhoršenie efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. „Preto sme riaditeľa NCZI požiadali o iniciovanie odloženia zákonnej povinnosti využívania služby eZdravie, s postupným nábehom do systému na základe dobrovoľnosti,“ dodal Šóth.

Rezort chce postupný nábeh systému

Na problémy upozornilo aj Lekárske odborové združenie (LOZ), ktoré navrhuje posunúť zavedenie e-Healthu. Ministerstvo zdravotníctva to však odmietlo. Termín zavedenia systému elektronického zdravotníctva do praxe sa v minulosti už niekoľkokrát posúval, ďalší odklad termínu rezort zdravotníctva nepovažuje za správny. „Súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva spolu s NCZI urobili od svojho nástupu mnoho opatrení smerujúcich k tomu, aby do systému eZdravie od 1. januára 2018 mohli byť poskytovatelia pripojení. Ministerstvo si uvedomuje aj objektívne dôvody, pre ktoré sa nie všetci poskytovatelia dokázali pripojiť včas a na tieto bude prihliadať,“ objasnila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rezort zdravotníctva už viackrát verejne deklaroval, že predpokladá postupný nábeh systému eZdravie. "Tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj NCZI veľmi pozorne počúvajú názory lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Žiadny lekár sa nemusí obávať nijakej neadekvátnej penalizácie za to, že bude na systém elektronického zdravotníctva nabiehať postupne, ak mal na svojej strane relevantné prekážky. Rovnako to bolo aj v iných krajinách, ktoré zavádzali elektronické zdravotníctvo,“ odkázal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.