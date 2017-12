Profesora, ktorý skúmal sexualitu, nechali vo väzbe

Uznávaný vedec čelí škandálu. Antropológ roky pôsobil medzi Rómami na východe Slovenska, kde sa snažil presadiť projekt bývania pre ľudí z osady. Jeden z nich ho obvinil so zneužitia dcéry. Podľa vedcovho kolegu môže ísť o krivé obvinenie. Prešovský krajský súd však tento týždeň spečatil jeho zotrvanie vo väzbe.

Profesora Davida Sch. mal udať rodič zneužitého dievčaťa z osady pri obci Svinia. Policajti začali prípad vyšetrovať, pri prehliadke jeho domu našli neregistrovanú zbraň a v počítači pornografiu. Hovorca riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik potvrdil, že začiatkom novembra bolo vznesené obvinenie pre zločin sexuálneho zneužívania a o týždeň neskôr pribudlo aj nedovolené ozbrojovanie a rozširovanie detskej pornografie. Za to profesorovi hrozí od 7 do 15 rokov väzenia.

Antropológa vzali do väzby. Sudca mal obavu, že by kanadský profesor s holandským občianstvom mohol ujsť. Profesor proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Krajský súd ju odmietol. „Senát odvolacieho súdu v utorok na neverejnom zasadnutí zamietol sťažnosť obvineného, podanú proti rozhodnutiu Okresného súdu Prešov o jeho vzatí do väzby,“ informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Dlhoročný kolega obvineného profesora, ktorý nechce byť menovaný, hovorí, že ho pozná veľmi dobre a na mnohých výskumoch úzko spolupracovali. Domnieva sa, že obvinenie zo sexuálneho zneužívania je nezmysel. „Myslím si, že je to vykonštruované,“ reagoval pre Pravdu.

Vedec pôvodom z Prahy sa usídlil v Kanade, kde pôsobí ako profesor kultúrnej antropológie. V posledných rokoch sa venoval najmä slovenským Rómom. Väčšinu výskumu realizoval v obci Svinia v Prešovskom okrese, kde pripravil aj projekt na rozvoj komunitného bývania. Kanadská medzinárodná rozvojová agentúra na projekt vyčlenila 821-tisíc kanadských dolárov (543-tisíc eur). Svojpomocná stavba domov sa však pre nezáujem samosprávy nerealizovala.

Vo vedeckých publikáciách o miestnych Rómoch sa venoval chudobe, úžerníctvu, tiež sexualite a jej deviáciám. Konkrétne napríklad aj fenoménom vzniku partnerských vzťahov so zameraním na mladé prvorodičky. Popisoval problémy sexuality v osadách v súvislosti s prostitúciou, násilím, ale aj s incestnými vzťahmi. Obvinenie z rozširovania detskej pornografie by preto mohlo podľa jeho kolegu súvisieť s profesorovou vedeckou prácou.

„Už tri roky sa venuje výskumu prostitúcie medzi Rómami v teréne. Je to presne to isté, akoby našli v počítači protiextrémis­tických aktivistov nejaké dokumenty. A nemôžu preto povedať, že takýto aktivista je propagátorom nacizmu či xenofóbnych myšlienok,“ upozornil blízky spolupracovník s tým, že získal aj regulárny grant z kanadskej výskumnej agentúry.

Davida Sch. za zásluhy v oblasti výskumu Rómov ocenila aj Prešovská univerzita v roku 2012 čestným doktorátom. „Nie je ani nikdy nebol našim interným ani externým zamestnancom. Čestný doktorát sme mu udelili za mimoriadne záslužnú činnosť, ktorú robil v spolupráci s naším vedeckým pracovníkom,“ reagovala hovorkyňa školy Anna Polačková.