Víťaz súťaže Študentská osobnosť Slovenska skúma slabiny v nových šifrách

Na podujatí, ktoré pripravila organizácia Junior Chamber International – Slovakia, odovzdali ocenenie 12 výnimočným študentom a doktorandom zo slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Mediálnym partnerom podujatia je denník Pravda.

O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla porota zložená z odborníkov SAV a Slovenskej rektorskej konferencie. Ako priznali organizátori, nebolo to ľahké, lebo museli vyberať z veľkého množstva študentov. Prvé sito spravili už samotné fakulty vysokých škôl, ktoré potom nominovali 90 ľudí do hlavného kola. Ocenenie tak dostali zástupcovia technických smerov, prírodných a humanitných vied, medicíny, kultúry, ekonómie i športu.

Laik, ktorý sa v ich odboroch nevyzná, mal pritom neraz problém pochopiť, v akej oblasti bádajú. Ocenenie za oblasť informatiky a matematicko-fyzikálnych vied si napríklad odniesol 31-ročný Bratislavčan Tomáš Fabšič. Odborný asistent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa stal aj absolútnym víťazom súťaže. Úloha, na ktorej pracuje, sa týka kvantových počítačov, postkvantových kryptosystémov a národnej bezpečnosti štátu. Aj keď to znie komplikovane, dokázal to priblížiť i bežným ľuďom.

„Venujem sa šifrovaniu, čiže prenosu dát bezpečným spôsobom. Vo fyzike sa dejú veľké pokroky vo vývoji kvantového počítača a ten by bol schopný ,lámať‘ šifry, ktoré sa používajú v súčasnosti. Do budúcnosti preto potrebujeme mať pripravené šifry, ktoré sú odolné voči takému počítaču,“ vysvetlil mladý kryptoanalytik. So spolupracovníkmi na fakulte sa venuje práve analýze takých odolných systémov. Snažia sa ich zefektívniť, ale aj odhaliť ich prípadné nedostatky. Vo svete je to momentálne aktuálna téma.

„Prebieha medzinárodná súťaž, ktorú vyhlásil americký inštitút pre štandardy a technológiu. Jej cieľom je vytvoriť nový šifrovací štandard, ktorý by ľudia mohli používať v budúcnosti, keď už budú k dispozícii kvantové počítače. Tie fungujú na princípoch kvantovej mechaniky a podľa odhadov by ich vlády alebo veľké agentúry mali byť schopné zostaviť už do dvadsiatich rokov. Je dôležité, aby sme na to boli vopred pripravení,“ objasnil Fabšič.

V kategórii elektrotechnika a priemyselné technológie porota vybrala Michala Blaha zo SAV. Zaoberá sa prípravou tranzistorov, ktoré by sa mali používať v ekologických autách, teda v elektromobiloch. Martina Hrubovčáková z Technickej univerzity v Košiciach zaujala nápadom, ako docieliť, aby sa liatinové odliatky v priemysle vyrábali hladké a bez výrobných chýb. Výskum Lucie Stančiakovej z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine pomáha zase pacientkam s rizikovou tehotnosťou. Už asi 160 z nich vďaka jej bádaniu v oblasti monitorovania hemostázy priviedlo na svet vytúžené dieťa. Úspešná lekárka dostala i medzinárodné ocenenia a svoje výsledky zverejnila v 97 publikáciách.

Chemička Eva Víglašová z Prírodovedeckej fakulty UK získala cenu za „štúdium sorpčných procesov prírodných sorbentov“. O čo ide? „Keď to mám povedať laicky, hrám sa s práškami, ktoré sa využijú na ochranu životného prostredia,“ povedala s úsmevom. Martina Majorošová zo Stavebnej fakulty STU zúročila zahraničné skúsenosti prepojením biológie a stavebníctva: „Môj výskum je zameraný na invazívny rastlinný druh, ktorý do Európy priniesli ako okrasnú rastlinu, a odvtedy sa jej nevieme zbaviť.“

Za skúmanie látok ovplyvňujúcich reprodukčné zdravie samcov si odniesol cenu Tomáš Jambor z Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Robí experimenty, aby ich škodlivému pôsobeniu zabránil. „Neexistuje nikto z nás, koho by tie látky neovplyvňovali,“ varoval.

Ocenenia sa však neudeľovali len za vedeckú činnosť s krkolomnými názvami. Doktorandka SAV Anna Fosse ho napríklad dostala za výskum a popularizáciu súčasnej severskej drámy, ktorej preklady u nás dlho chýbali. Pomohla k tomu, aby Slováci mohli čítať škandinávskych autorov a chodiť na ich hry do divadla.

Dominik Drdúl, zdravotne postihnutý študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, sa zasadzuje za práva hendikepovaných ľudí. „Venujem sa tomu, aby bola naša spoločnosť všímavejšia a ohľaduplnejšia. Aby sme dodržiavali, k čomu sme sa zaviazali. Stále môžeme urobiť viac a ja som tu na to, aby som to ľuďom pripomenul,“ zdôraznil. V kategórii kultúra a umenie zvíťazil gitarista Karol Samuelčík z Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, ktorý už zbiera úspechy aj v cudzine.

Za ekonómiu ocenili Kristínu Gardoňovú, ktorá pôsobí na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity aj v SAV. Skúma vplyv nekonvenčných zdrojov energie na svetovú bezpečnosť a konkurencieschop­nosť Európy. V oblasti športu zvíťazil nadaný šprintér a majster Európy do 23 rokov Ján Volko, ktorý študuje na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.

Podľa výkonného riaditeľa organizácie Junior Chamber International – Slovakia Mariána Meška treba upozorňovať na výnimočných študentov, ktorí dosahujú úspechy. „Sú niekde v laboratóriách alebo zastrčení vo vedeckovýskumných centrách a možno o nich nikto nevie. Práve takých ľudí chceme vyzdvihnúť,“ uviedol.