Petíciou chcú zakázať čertov

Masky pekelníkov, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani filmové štúdiá, kožušinové kostýmy, rinčiace reťaze a kravské zvonce, ktorých zvuk má odháňať zlých duchov.

Takúto šou navštívia len v českých Kapliciach tisícky ľudí. Pochod čertov – krampusov, ktorý má tradíciu v rakúskych alpských regiónoch, bude mať v nedeľu premiéru aj v Piešťanoch. V kúpeľnom meste prekvapujúco spustili petíciu.

Kritici podujatia žiadajú akciu s maskami čertov zakázať. Dôvodov majú viac, vraj naruší advent, zamaskovaní ľudia podľa nich odhadzujú zábrany a cítiť z nich záľubu v zle. Organizátori nič rušiť neplánujú. Naopak, pripravujú sa na veľký divácky záujem.

Pochod čertov je novinkou tohtoročných piešťanských vianočných trhov, ktoré organizuje reklamná agentúra B & R Group. Na Slovensku bude takéto podujatie prvýkrát. „Nie je dôvod, aby sme to zrušili, je to v podstate obyčajný sprievod masiek. Aj keď sa niektorým nepáči, na podujatie máme ohromný ohlas, sami sme taký nečakali. Skôr sa pripravujeme na divácky nával. V tejto chvíli to nevieme odhadnúť, prognózy hovoria o tisícoch ľudí,“ povedal zástupca reklamnej agentúry Ján Románek.

Aj on-line

Priaznivci však pribúdajú aj pod on-line petíciou. V stredu popoludní tam bolo asi dvetisíc podpisov. „Ľudia argumentujú najmä tým, že takéto podujatie sa duchovne nehodí do adventného obdobia. Advent sa považuje za čas príprav, jednak na Vianoce ako sviatky pokoja a v prípade veriacich na príchod Ježiša Krista,“ uviedla organizátorka petície Lea Magulová. Podľa petičiarov sa pôvodná myšlienka pochodu čertov z podujatia dávno vytratila. „Z videí, ktoré zachytávajú najnovšie pochody, je cítiť, akoby masky dávali ľuďom pocit, že môžu odhodiť zábrany. Akcie sprevádzali aj sťažnosti na hrubosť,“ dodala Magulová. Takisto má obavy, aby podujatie nespôsobilo deťom či citlivejším starším ľuďom šok, prípadne zdravotné problémy. Petícia bude zrejme témou dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Pochod čertov nie je podľa Šarloty Pufflerovej, riaditeľky ľudskoprávnej mimovládnej organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, dôvodom na protesty. Čertov netreba hneď vnímať ako útok na kresťanské tradície, najmä ak ide o formu zábavy. „Žijeme v demokratickej spoločnosti a máme slobodu prejavu. Ľudia majú rôzne svetonázory aj vierovyznania. Veď vierovyznanie je aj nemať vierovyznanie. Priestor na ulici patrí všetkým, teda aj tým ľuďom, ktorí sa chcú zabaviť týmto spôsobom. Ak neporušujú zákon, treba to rešpektovať. Ak pochod niekoho nezaujíma, tak tam nemusí ísť,“ myslí si Pufflerová.

V Česku už šiesty ročník

Kto chce podľa Románka vidieť za pochodom šírenie zla, ten ho tam vidieť bude. V tejto súvislosti sa podľa neho objavili a šíria viaceré zavádzajúce informácie. Podčiarkol, že tradícia pochodu sa viaže práve k obdobiu adventu, keď sa ľudia pred nadchádzajúcou zimou obávali zlých duchov. „Začali si preto vyrábať hrozivo pôsobiace masky, ktoré mali vydesiť aj samotných démonov, a začali organizovať pochody,“ priblížil zástupca reklamnej agentúry. Dodal, že tradícia sa postupom času vyvíjala a dnes je zmodernizovaná, no jej podstata zostala zachovaná. V niektorých rakúskych mestách sa ručne vyrábané masky z dreva dedia z generácie na generáciu. „Čertovské akcie“ sa konajú vo viacerých krajinách, najmä v Rakúsku či Nemecku. „Dokonca v silne veriacom Taliansku s tým nemá problém ani pápež,“ upozornil Románek.

V meste Kaplice v Juhočeskom kraji sa tento rok koná v sobotu už šiesty ročník tohto podujatia. „Samozrejme, sú ľudia, ktorí považujú krampusov za nepekných a pripomínajú im diablov. Problémy s protestmi či dokonca petíciou sme tu však ani v začiatkoch nemali,“ poznamenal zástupca starostu Libor Lukš, ktorý doplnil, že u nich je to rozsiahla akcia, ktorá so sebou prináša aj iné hodnoty. Prvý ročník počítal pár desiatok masiek, v tomto roku sa ich ukáže asi sedemsto. Posledné tri roky navštívilo kaplický pochod 10– až 20-tisíc ľudí. Medzi divákmi sú podľa Lukša aj deti, ktoré z toho majú veľký zážitok. V meste vytvorili v spolupráci s rakúskou skupinou unikátnu galériu, kde si návštevníci môžu pozrieť masky, odev i výbavu krampusov. Nachádza sa v pivničných priestoroch bývalého rožmberského pivovaru na námestí.

V nultom ročníku piešťanského pochodu sa má predstaviť 40 masiek. „Sú to ľudia z viacerých skupín, ktoré sa tomu venujú,“ hovorí Románek. Na záver sprievodu pôjde Mikuláš s dvoma anjelmi po boku ako symbol vyháňania zla a vnášania dobra medzi ľudí.