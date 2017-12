Začali so skúškami slovensko-fínskeho obrneného vozidla 8x8

Ako informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, skúšky potrvajú približne do polovice januára 2018. „Po nich budú až do marca nasledovať vojskové skúšky. Ich súčasťou budú aj skúšky vozidla vo Fínsku, a to v extrémnych zimných podmienkach,“ priblížila hovorkyňa.

Ozbrojené sily SR podľa Capákovej plánujú v rámci vojskových skúšok testovať prototyp vozidla v nepretržitej prevádzke 28 dní. „Po úspešnom vykonaní skúšok budú prijaté technicko – orgranizačné opatrenia na riešenie prípadných technických a konštrukčných zmien. Generálnym zhotoviteľom výskumno-vývojovej úlohy prototypu vozidla je slovenská spoločnosť KONŠTRUKTA Defence, a.s.,“ dodala.

Minister obrany Peter Gajdoš v novembri informoval, že rezort obrany plánuje zabezpečiť do 81 bojových vozidiel 8×8 a do 404 vozidiel 4×4. Podľa ministra je však podmienkou zabezpečenia novej techniky úspešné ukončenie výskumu a vývoja ako aj úspešné absolvovanie technických a vojskových skúšok. Gajdoš tiež zdôraznil, že rezort bude mať snahu o maximálne možné zapojenie slovenského obranného priemyslu. Vozidlá 8×8 plánuje rezort zabezpečiť v období 2018 až 2024 v spolupráci s Fínskom. Celkové náklady na zabezpečenie týchto vozidiel by nemali prekročiť 417 miliónov eur. Pokiaľ ide o vozidlá 4×4, ministerstvo sa chce spoliehať na vlastný výskum a vývoj v spolupráci so slovenskými výrobcami.