Danko si stojí za každým slovom svojho vystúpenia v ruskej Dume

Za každým slovom, ktoré predseda parlamentu Andrej Danko povedal počas svojho vystúpenia v ruskej Štátnej dume, si stojí. Danko to vyhlásil na stretnutí s poslancami Zahraničného výboru NR SR s tým, že možnosť vystúpenia nebola česť pre predsedu parlamentu, ale pre Slovensko a slovenský národ. Poslanci ho žiadali o vysvetlenie jeho vystúpenia v dolnej komore ruského parlamentu v novembri.

„Bol som prekvapený možnosťou vystúpenia. Veľmi som zvažoval štylizáciu. Chcel som ukázať základné posolstvo, že v rámci EÚ dokážeme byť mostom vo veciach, ktoré Európu rozdeľujú. Bola to aj možnosť verejne sa poďakovať na pôde Štátnej dumy za oslobodenie v druhej svetovej vojne,“ povedal Danko s tým, že vystúpenie považuje za historický moment, keďže bol piatym politikom za posledných desať rokov, ktorý mal takúto možnosť.

Danka kritizovali opoziční poslanci aj preto, že počas návštevy Moskvy odmietol jednoznačne odsúdiť okupáciu Krymu Ruskom. „Nie som historikom, aby som povedal áno alebo nie,” povedal predseda parlamentu počas tejto návštevy v novembri. Opoziční poslanci stretnutie zahraničného výboru iniciovali, aby Danko svoje slová vysvetlil.

„Odmietam haniť národ na základe ideológie. Odmietam haniť Nemecko za nacizmus a Rusko za komunizmus. Ľudí má spájať komunikácia, s každým treba viesť dialóg,“ povedal. „Politika by nemala byť biela ani čierna a vždy by sme mali ísť strednou cestou. Som predseda SNS a parlamentu, snažím sa stretávať so všetkými zástupcami jednotlivých štátov, a tak aj svoje zahraničné cesty nastavujem,“ dodal.

Osuský: Rusko je rizikom pre Európu

Poslanec NR SR Peter Osuský (SaS) povedal, že keby Danko vystupoval ako radový poslanec alebo ako predseda SNS, tak by s jeho vystúpením problém nemal. Keďže reprezentoval celú národnú radu, očakával iný prejav. „Reprezentujete parlament, ktorý vám dal mandát. Mnohé z pasáží, ktoré ste hovorili, sa dajú odsúhlasiť,“ uviedol a dodal, že Európa má jasne pomenované rizikové krajiny vo vzťahu k našej bezpečnosti a nepochybne je medzi nimi Ruská federácia. „Rusko je krajina, ktorá je nepochybne rizikom pre Európu,“ dodal.

Blaha: Rusko vnímajme ako partnera

Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) ocenil prejav Danka a to, že robí maximum pre zlepšovanie vzťahov s Ruskom. „Oslobodili nás od fašizmu počas druhej svetovej vojny, je to česť pre Slovenko, že predseda parlamentu mal prejav v ruskej dume,“ uviedol. Podľa neho by sme mali byť aktívnejší a robiť pre priateľské vzťahy ešte viac.

„Treba rešpektovať určitú líniu a vy ste ju dodržali. Nevidím jediný dôvod, aby sme diskutovali, či ste mali niečo povedať v Rusku. Nemyslím si, že ste porušili čokoľvek,“ vyhlásil Blaha. „Rusko vnímajme ako partnera osloboditeľa spod fašizmu. V tomto máte našu podporu celého klubu Smer,“ adresoval Dankovi.

Danko neodsúdil anexiu Krymu

Nezaradený Zsolt Simon uviedol, že mu prekážalo na vystúpení to posolstvo z viacerých dôvodov. Najviac mu prekážalo, že Danko nevyslal jasný signál k anexii Krymu. „Sme členmi EÚ, EÚ konšatuje, že Rusko vedie hybridnú vojnu voči EÚ, voči nám. A Vaše vystúpenie vyznelo ako vnucovanie, vtieranie sa Rusku a nemyslím, že je to záujem celého Slovenska,“ povedal Simon. „Zahraničná politika tejto krajiny nemôže byť otázkou politickej strany alebo jedného poslanca, to je otázka nás všetkých,“ dodal.

Poslanec Jaroslav Paška zo SNS zdôraznil, že sú isté otvorené problémy a tie treba riešiť dialógom, ktorému sa nemôžeme vyhýbať. „Cesta dialógu by potrebovala impulzy, ktoré by viedli k tomu, aby sa niektoré politické problémy riešili intenzívnejšie,“ podotkol s tým, že musíme mať dobré vzťahy na východ aj na západ. „Kde je priestor na zlepšovanie vzťahov, treba ho využívať,“ povedal a uviedol, že ak Danko dostal príležitosť na vystúpenie, je to prejav úcty k slovenskému národu.

Danko v závere opäť zdôraznil, že je za rozvoj EÚ a za spoluprácu jednotlivých krajín EÚ vo viacerých oblastiach. Zároveň si ctí rok 1968. „Klaniam sa pamiatke Alexandra Dubčeka, ctím obdobie druhej svetovej vojny aj osloboditeľov,“ uviedol. Zároveň by nič zo svojho prejavu nemenil, no je pripravený sa poučiť a vyjadrovať niektoré veci jasnejšie, lebo len dialóg je cestou k pokroku. Uzavrel s tým, že na každej zahraničnej ceste vystupuje ako predseda NR SR a preto výhrady poslancov prijíma.