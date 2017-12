Samovražda policajta v Prešove je záhadou

„Prípadom sa zaoberá inšpekcia ministerstva vnútra. Zatiaľ nie je možné povedať nič bližšie,“ informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová. Podľa Slavomírových kolegov sa tragédia odohrala krátko po jeho príchode na pracovisko. Prevzal si služobnú zbraň, potom išiel na toalety a strelil si do hlavy. Dôvod si nevedia vysvetliť.

Psychológ Miroslav Kohuťár hovorí, že za podobným konaním bývajú dve hlavné príčiny. Prvou môžu byť problémy z rodinného života, ktoré sa stále stupňujú, druhou môže byť skratové konanie.

Mladý policajt žil s rodinou v Bardejove. Primátor mesta Boris Hanuščak je z tejto udalosti smutný. Slavomíra osobne nepoznal. „Mladá vdova prežíva zrejme najväčší žiaľ, pretože nejde o prvú tragédiu v jej živote. Asi pred desiatimi rokmi jej pri havárii zahynuli obaja rodičia,“ prezradil primátor.

Predchádzať skratovým situáciám policajtov by mali psychologické testy. Absolvujú ich záujemcovia o vstup do služby. Policajti, ktorí sú zaradení do špeciálnych jednotiek, musia testami prejsť každé tri roky, ostatní každých päť rokov. Testy by mali odhaliť aj ich sklony k agresivite či brutalite.

Podľa klinického psychológa a súdneho znalca v oblasti psychológie dospelých Martina Balka ťažko povedať, či skratové konanie súviselo s prácou, alebo so súkromím policajta. Prípadne či uňho prepukla nejaká choroba. „Psychotesty, ktoré policajti absolvujú, identifikujú aktuálny stav. Či nie sú prítomné samovražedné myšlienky, alebo podobné tendencie,“ zdôraznil Balko. No ani psychotesty podľa neho nezaručujú, že sa neskôr nevyskytne špecifická situácia, ktorá vyústi do skratového konania.