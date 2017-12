Bývalý šéf vyšetrovateľov Ivor: Zločinci sa sťahujú na okraj miest

Prečo sa polícii dlhodobo nedarí rozbiť organizovaný zločin v okolí Serede a Galanty?

Je to ťažká otázka. Všeobecne sa hovorí, že kriminalita sa sústreďuje do veľkých miest. V poslednej dobe však polícia venuje špeciálnu pozornosť veľkým mestám, preto sa organizované skupiny sťahujú na okraj miest, kde si robia zázemie. Odtiaľ potom podnikajú rôzne kriminálnej aktivity, či už ide o majetkovú, alebo drogovú trestnú činnosť. Je to stále veľmi blízko aj k hlavnému mestu.

V čom je táto oblasť špeciálna?

Táto oblasť je významná aj z ekonomického hľadiska, lebo sa nachádza na križovatke najbohatších slovenských krajov. Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj sú aj na pomedzí Rakúska, Maďarska a Českej republiky. V prípade potreby je to len kúsok, aby sa mohli stiahnuť za hranice a uniknúť spod dohľadu. Všetky tieto krajiny sú súčasťou schengenského priestoru, kde je voľný pohyb osôb a tovaru aj pre kriminálne prostredie. To prináša určité výhody. V menších mestách a obciach môže byť aj ľahšie a silnejšie prepojenie na políciu. To si však netrúfam tvrdiť. Na to by bola potrebná podrobnejšia analýza.

Šéf gangu išiel osobne kradnúť auto. Je to bežné?

Síce sa používa pojem bankomatová mafia, ale je to iba taký prenesený pojem. Ide skôr o organizovanú skupinu. Aj Trestný poriadok a Trestný zákon rozlišujú termíny organizovaná a zločinecká skupina. Táto ešte nemala podľa môjho názoru charakter zločineckej skupiny, kde už je aj pevná štruktúra, rozdelené úlohy, najvyšší bos, ďalšie nižšie skupiny či výkonní jedinci. Nie každá organizovaná skupina má takéto pevné základy a štruktúru a ďalšie charakteristic­ké prvky.

Pravdepodobne niekto zo skupiny na miesto činu ráno prišiel a policajtom sa vyhrážal smrťou. Policajný prezident ho vyzval, nech sa prihlási na polícii. Príde?

Ak to tak bolo, tak je to určite neštandardné. Mohol to byť niekto zo spolupáchateľov, ale mohol to byť aj nezainteresovaný občan, ktorý vyjadroval svoj postoj k tomu prípadu, aj keď ešte nepoznal okolnosti. To sa bežne stáva. Nie je ani vylúčené, že to bol niekto z rodiny. Ak by to bol niekto zo skupiny, tak sa určite neprihlási na polícii. Ak len niekto z rodiny, tak to môže vysvetliť ako citové rozrušenie. To je však len v rovine špekulácií.

Čo možno čakať od vyšetrovania?

Vyšetrovanie bude smerovať k tomu, že sa urobí rekonštrukcia celého prípadu, zákroku a použitia zbrane. Budú sa robiť rekonštrukcie jednotlivých zásahov, poškodení áut.