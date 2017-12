Polícia zrejme navrhne obžalovať Bašternáka, o účinnej ľútosti rozhodne prokuratúra

Začiatkom roka polícia očakáva uzavretie prvej z káuz, v ktorej figuruje podnikateľ Ladislav Bašternák. Novinárom to povedal prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. „V rámci výsluchu Ladislav Bašternák povedal, že zvažuje uplatnenie inštitútu účinnej ľútosti,“ uviedol Gašpar s tým, že polícia pravdepodobne ukončí prípad návrhom na podanie obžaloby, oprávnené osoby sa oboznámia s obsahom spisu a následne bude na prokuratúre, aby vyhodnotila záujem obvineného o účinnú ľútosť. „Súčasťou toho, že ten inštitút by chcel využiť, je samozrejme uhradenie sumy, o ktorej sa bavíme z hľadiska trestného stíhania a to tuším do 24 hodín od zverejnenia výsledkov vyšetrovania,“ uviedol policajný prezident v súvislosti s obvinením Ladislava Bašternáka z neodvedenia dane. Po priznaní trestného činu a uhradení sumy rozhodne podľa Gašpara o celej veci prokurátor.

Pokiaľ ide o okolnosti výstavby komplexu Bonaparte, podľa Gašpara v tomto prípade prebieha dokazovanie a polícia čaká na znalecký posudok. Policajný prezident zároveň zdôraznil, že majetkový profil, ktorý podľa medializovaných informácií mala polícia urobiť k viacerým osobám spojeným s kauzou spoločnosti B. A. Haus, sa robil len u samotného podnikateľa Ladislava Bašternáka. „Bolo to konanie na základe zákona o preukazovaní pôvodu majetku s využitím inštitútov v trestnom konaní,“ uviedol s tým, že spis v tejto veci bol predložený prokuratúre, ktorá rozhodne o ďalšom postupe. Čo sa týka kauzy, v tejto veci podľa Gašpara bol spis už tretíkrát na previerke na prokuratúre.

„Neboli vznesené nijaké výhrady voči postupu vyšetrovateľa ani proti záverečnému rozhodnutiu,“ zdôraznil Gašpar s tým, že prokuratúra ešte odporučila preskúmať legalitu prostriedkov, ktoré prišli do spoločnosti B. A. Haus. „Čiže žiaden majetkový profil, ale prostriedky, ktoré tam mali prísť zo strany troch osôb,“ povedal Gašpar s tým, že toto preveruje Národná jednotka finančnej polície. Konanie o preukazovaní pôvodu majetku sa podľa policajného prezidenta voči osobám spájaným s kauzou B. A. Haus nevedie. „Spis, ktorým sa preskúmavali podozrenia voči ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi bol preskúmavaný trikrát na Generálnej prokuratúre SR, neboli vznesené výhrady k činnosti vyšetrovateľa,“ zdôraznil Gašpar v súvislosti s konštatovaním, že minister vnútra nepostupoval nezákonne. Polícia podľa Gašpara ešte v tejto kauze preskúma „konkrétne toky v konkrétnych dátumoch“.