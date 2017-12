Poslanci budú opäť rokovať o doplnkových ordinačných hodinách

Poslanci Národnej rady budú mimoriadne rokovať vo štvrtok 21. decembra o 13:00. Ako informoval tlačový odbor NR SR, na programe 25. schôdze bude informácia Mandátového a imunitného výboru NR SR o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca, ale aj sľub poslanca – náhradníka za Janu Laššákovú (Smer), ktorá sa stala sudkyňou Ústavného súdu SR. Plénum bude tiež diskutovať o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú vrátil prezident SR Andrej Kiska na opätovné prerokovanie.

Ako informovala kancelária prezidenta, za problematické považuje zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa cez pozmeňujúci návrh.

"Zrušením odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov formou schválenia pozmeňujúceho návrhu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo však došlo k nežiaducemu javu, keď legislatívna úprava s potenciálnym dopadom v desiatkach miliónov eur a vplyvom na zamestnanosť najzraniteľnejšej skupiny zamestnancov bola bezdôvodne prijatá bez riadnej verejnej diskusie a bez dôsledného posúdenia jej následkov. Zúžil sa tak priestor na efektívnu kontrolu legislatívneho procesu,“ zdôvodnila hlava štátu.

Zásadná zmena

Niekoľko mesiacov pripravovaný zákon navrhoval zmeny týkajúce sa poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenia systému elektronického zdravotníctva, obhliadok mŕtvych tiel či financovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadeniach sociálnych služieb. Zdravotnícky výbor parlamentu v spoločnej správe predložil 92 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Medzi schválenými pozmeňujúcimi návrhmi je aj zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov.

Prijatie takej zásadnej zmeny, akou je zrušenie odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov, ktorej dopad je odhadovaný pre rok 2018 vo výške 102,8 milióna eur, a to prostredníctvom schváleného pozmeňujúceho návrhu výboru, považuje Kiska za neodôvodnené a neprijateľné. Ak mal výbor národnej rady vôľu prijať legislatívnu zmenu v oblasti odvodov, mal podľa prezidenta z ústavy vyplývajúce právo takúto zmenu iniciovať. „V takom prípade by zároveň museli návrh sprevádzať doložky a posúdenia jeho vplyvov a podliehal by štandardným pravidlám troch čítaní. Forma pozmeňujúcich návrhov nemá slúžiť na uľahčenie si politickej práce vysvetľovania, presviedčania a získavania podpory pre nepopulárne návrhy. Mala by byť, naopak, nástrojom pre finálnu úpravu a odstránenie chýb, a teda nástrojom na zvyšovanie kvality zákonov,“ vysvetlil prezident.

Opačný postup podľa neho len prehlbuje bariéru medzi občanmi Slovenskej republiky a tými, ktorí ju spravujú. Obchádzaním riadneho legislatívneho procesu, a teda porušovaním vlastných pravidiel, parlament vysiela podľa hlavy štátu verejnosti nežiaduci signál, že princípy právneho štátu, v ktorom je štátna moc viazaná zákonom, si môže ohýbať podľa svojej vôle.

Podľa Kisku by sa mal utvoriť dostatočný priestor posúdiť problematiku zrušenia odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa nanovo a komplexnejšie. „Navrhujem preto, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní vypustila zo schváleného zákona body týkajúce sa odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa,“ do­dal.