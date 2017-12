Eko Vianoce? Živý stromček a domáce ozdoby

Podľa zelených aktivistov je voľba jasná – ak vám záleží na ochrane životného prostredia, umelému stromčeku sa oblúkom vyhnite.

Aj keď umelý stromček môže na rozdiel od živého vydržať roky, jeho výroba a neskoršia likvidácia je pre prírodu poriadnou záťažou. „Stále sa tomu mnohým nechce veriť, no živý stromček je skutočne ekologickejší než stromček umelý. Umelé sú totiž väčšinou vyrobené z PVC. Pri ich výrobe a počas životného cyklu vzniká množstvo nebezpečných látok, ktoré kontaminujú životné prostredie,“ upozorňuje Ivana Kohutková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.

Ak sa rozhodnete pre umelý stromček, uprednostnite taký, ktorý nie je vyrobený z PVC materiálu, ale z alternatívnych čistejších materiálov. Ivana Kohutková, riaditeľka Greenpeace Slovensko

Zdôraznila však, že aj v prípade živého stromčeka by sme si mali overiť, odkiaľ pochádza. Dôležité je, aby bol vypestovaný v lesnej škôlke, nelegálne výruby prírode iste nepomôžu. Kúpa vyťatého stromčeka z legálneho predaja však nie je jedinou „zelenou“ voľbou. „Môžete tiež použiť čečinu vo váze alebo stromček zasadený v črepníku, ktorý má navyše tú výhodu, že vydrží oveľa dlhšie ako len počas obdobia Vianoc. V lete môže zdobiť váš balkón či záhradu,“ pokračuje Kohutková.

Aby však takýto ihličnan v črepníku vydržal aj do budúceho roka, je potrebné sa oň dobre postarať. V opačnom prípade, podobne ako zoťatý strom, opadá a uschne. Potrebné je preto najskôr ho aklimatizovať a uskladniť v chladnej miestnosti, napríklad v garáži či v pivnici, kde teplota neklesá pod bod mrazu. Do bytu strom preneste až tesne pred Štedrým dňom a snažte sa ho umiestniť čo najďalej od zdroja tepla – radiátora či krbu. Stromček treba polievať, zemina by nemala byť premočená, ale vlhká. Nezaškodí ani občasné pokropenie celého ihličnana vodou.

Dlhšie ako dva – tri týždne by však v teple zostávať nemal. Strom po sviatkoch opäť na niekoľko dní umiestnite do chladnej miestnosti, neskôr vydrží aj vonku. Pri správnej starostlivosti môže takýto vianočný stromček poslúžiť dva – tri roky. Ďalšou možnosťou je jeho presadenie do záhrady.

Najlacnejšou verziou však stále zostáva umelý stromček, ktorý pri správnom skladovaní dokáže vydržať v dobrom stave celé desaťročia. Aj v takom prípade však existujú spôsoby, ktorými sa dá šetriť peňaženka, ale aj príroda. „Ak sa rozhodnete pre umelý stromček, uprednostnite taký, ktorý nie je vyrobený z PVC materiálu, ale z alternatívnych čistejších materiálov, napríklad z polypropylénu. A hľadajte stromček, ktorý bol vyrobený na Slovensku, čiže ho za vami nemuseli viezť tisícky kilometrov napríklad z Číny,“ radí riaditeľka Greenpeace.

Tipy na ekologické Vianoce Kúpte si živý stromček vypestovaný v lesnej škôlke alebo stromček v črepníku. Ozdoby si môžete vyrobiť spolu s deťmi.

vypestovaný v lesnej škôlke alebo stromček v črepníku. Ozdoby si môžete vyrobiť spolu s deťmi. Používajte moderné vianočné osvetlenie z LED žiaroviek, ušetríte tým veľa energie. Nenechávajte ho však zapnuté zbytočne dlho.

z LED žiaroviek, ušetríte tým veľa energie. Nenechávajte ho však zapnuté zbytočne dlho. Zabaľte darčeky do recyklovaného papiera alebo do škatúľ, tašiek či textilu, ktoré sa dajú opäť použiť. Ilustračné foto. Autor: Ivan Majerský, Pravda Pri vianočnom upratovaní zvoľte ekologické čistiace prostriedky, ochránite tým životné prostredie aj svoje zdravie. Nezabudnite na triedenie odpadu.

zvoľte ekologické čistiace prostriedky, ochránite tým životné prostredie aj svoje zdravie. Nezabudnite na triedenie odpadu. Vianočnú večeru i koláče pripravujte z lokálnych potravín. Ak namiesto kapra uprednostňujete morské ryby, zvoľte si druh, ktorý nie je ohrozený masívnym rybolovom.

pripravujte z lokálnych potravín. Ak namiesto kapra uprednostňujete morské ryby, zvoľte si druh, ktorý nie je ohrozený masívnym rybolovom. Zaobstarajte pre svojich blízkych nemateriálne darčeky – zážitky, lístky do kina či divadla, výlety, let balónom alebo rôzne kurzy.

nemateriálne darčeky – zážitky, lístky do kina či divadla, výlety, let balónom alebo rôzne kurzy. Nakupujte ekologickú kozmetiku a darčeky z druhej ruky – z antikvariátov, zo second handov alebo z bazárov.

a darčeky z druhej ruky – z antikvariátov, zo second handov alebo z bazárov. Darčeky môžeme vyrobiť aj sami – napríklad upliesť čiapku či šál, alebo kúpou výrobku podporte miestnych remeselníkov.

– napríklad upliesť čiapku či šál, alebo kúpou výrobku podporte miestnych remeselníkov. Ak vám Ježiško prinesie novú elektroniku – mobil, počítač si tablet – nehádžte tú starú do komunálneho odpadu.

novú elektroniku – mobil, počítač si tablet – nehádžte tú starú do komunálneho odpadu. Starý mobil môžete zaniesť na zberný dvor alebo do obchodu s elektronikou, kde sa postarajú o jeho ekologickú likvidáciu. Ak je stále funkčný, darujte ho niekomu, koho poteší.

na zberný dvor alebo do obchodu s elektronikou, kde sa postarajú o jeho ekologickú likvidáciu. Ak je stále funkčný, darujte ho niekomu, koho poteší. Nakupujte darčeky vyrobené na Slovensku, ktoré k vám nemusia putovať cez polovicu sveta.

Branislav Moňok z neziskovej organizácie Priatelia Zeme doplnil, že ak už umelý stromček máme, mali by sme ho používať čo najdlhšie. Aj on však mieni, že lepšou voľbou je stromček v črepníku alebo z legálnej prerezávky. „Môžeme sa vrátiť aj k pôvodným zvykom na našom území – príbytok si skromne vyzdobiť zelenými vetvičkami,“ radí aktivista.

Ekologický stromček si vyslovene žiada aj ekologické ozdoby. Kohutková upozorňuje, že na niektoré reťaze, umelé vence, syntetickú zeleň a dekorácie by sme si mali dať pozor. „Môžu obsahovať množstvo toxických látok ako olovo, ortuť, spomaľovače horenia, zlúčeniny cínu, ftaláty a ďalšie látky, ktoré môžu ohroziť naše zdravie. Vyhýbajte sa tiež dekoračným snehovým sprejom, ktoré môžu obsahovať dichlórmetán,“ podčiarkla aktivistka.

Podľa Moňoka je vhodnou alternatívou vyrobiť si ozdoby doma. „Najlepšie spoločne s deťmi. Stromček si môžeme vyzdobiť i sušeným ovocím, jednoduchými slamenými ozdôbkami vlastnoručne vyrobenými alebo od miestneho výrobcu, medovníkmi, sušenými šípkami, šiškami, ktoré si sami nazbierame a podobne. Stromček bude nielen pekný, ale aj nádherne voňavý,“ uzavrel Moňok.