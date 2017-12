Gauliedera nikto nezabil, polícia zastavila trestné stíhanie vo veci vraždy

Bezpečnostný analytik Milan Žitný si myslí, že polícii sa pravdepodobne nedarilo nájsť ďalšie dôkazy, ktoré by mohli posunúť vyšetrovanie ďalej. „Pokiaľ sa tam objavia nejaké poznatky alebo fakty, ktoré by to uviedli smerom, že išlo o usmrtenie, nemajú problém vyšetrovanie opäť obnoviť,“ povedal Žitný pre Pravdu s tým, že obmedzovanie osobnej slobody je preukázateľné.

František Gaulieder prišiel o život za dosiaľ nevyjasnených okolností v noci z 24. na 25. marca. Pri Trnovci nad Váhom ho v sobotu nadránom zrazil nákladný vlak. Na koľajisko mal vstupovať zboku s rukami zdvihnutými do tvaru písmena V. Vlak ho zachytil schodíkmi, ktoré vedú do lokomotívy, a otočil ho nabok. Podľa Foltána to naznačujú zranenia jednej polovice tváre. Zachytené telo vlak ešte nejaký čas ťahal.

Gaulieder mal v tele analgetikum

Exposlanec Národnej rady Gaulieder bol v čase smrti pod vplyvom tramadolu. Ide o silné analgetikum, ktoré sa používa proti bolestiam a je na recept. Vyššia dávka dokáže človeka omámiť či vyvolať apatiu. Stopy po lieku, ktorý Gaulieder nebral a ani mu ho lekár nepredpísal, zistil znalec.

Tramadol v moči expolitika potvrdil znalec z odboru zdravotníctvo a farmácia, odvetvie toxikológia. „Úlohou znalca bolo urobiť posudok na toxikologicko-chemickú analýzu biologických materiálov, ktoré boli odobraté z tela Gauliedera pri pitve,“ povedal advokát rodiny Gauliederovcov Ján Foltán.

Tramadol sa používa ako droga

Znalec skúmal vzorky moču, krvi a pečene. „V krvi sa nič nenašlo, všetko bolo negatívne. Vzorka moču bola pozitívna na tramadol v koncentrácii 6,97 nanogramov na mililiter,“ priblížil advokát. Látka podľa neho musela byť predtým aj v krvi, no v akom množstve, nie je v súčasnosti jasné.

Už liečebná dávka môže podľa advokáta nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, koordináciu a rýchle rozhodovanie. „Zo zdravotnej dokumentácie exposlanca, ktorú vyšetrovateľ zabezpečil, vyplýva, že takýto liek nikdy neužíval ani ho nemal nikdy predpísaný,“ poukázal Foltán.

Toto analgetikum sa podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu v poslednom čase dosť zneužíva ako droga. Doplnil, že človek pri vysokej dávke nemusí vnímať svoje okolie a realitu.