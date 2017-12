Lyžovačka? Perinbaba šetrí snehom

Lyžiarske strediská využili mrazivé noci i dni a snežné delá pustili naplno, aby posilnili snehovú pokrývku. Pár centimetrov pribudlo aj v závere pracovného týždňa. Lyžiari už len musia dúfať, že snehová perina vydrží a odolá už tradičnému vianočnému otepleniu. Podľa plánov by od soboty malo byť v prevádzke 50 až 60 lyžiarskych stredísk.

Sviatočné dni budú poznačené výraznejším oteplením a to môže dať zabrať aj kvalite snehu. Lyžiarske podmienky v strediskách boli pred oteplením dobré až veľmi dobré. Na zjazdovkách sa tento týždeň nachádzalo 20 až 50 centimetrov snehu, no napríklad na Čertovici či v Roháčoch-Spálenej aj viac.

„Snehová vrstva je vo vyšších polohách tvorená technickým i prírodným snehom, v nižších polohách najmä technickým, keďže ten prírodný po výraznom oteplení 11. a 12. decembra niekde zmizol doslova počas noci. Od začiatku týždňa prevádzkovatelia vďaka nízkym teplotám intenzívne technicky zasnežujú, aj keď v oblastiach 500, 600 metrov nad morom to ide pomalšie,“ hovorí Ľubica Styková z Holidayinfo.sk.

Intenzívne cez týždeň zasnežovalo zjazdovky aj stredisko Jasenská dolina v Turci pri Martine. „Od soboty budú v prevádzke vleky a medzi sviatkami by sme chceli dosnežiť svah a spustiť aj lanovku. Ak nám ešte pripadne prírodný sneh, bude to dobré, v opačnom prípade musíme vydržať. Od 27. decembra by sme chceli spustiť aj večerné lyžovanie,“ povedal Milan Sumka, riaditeľ strediska.

Na Štedrí deň pozor na otváracie hodiny

V stredisku Orava Snow v Oravskej Lesnej je momentálne 30 cm technického i prírodného snehu a väčšina zjazdoviek je už otvorená. „V prevádzke sú dve lanovky, aj úplne nová 4-sedačková lanovka na najvyššom kopci Oravskej Lesnej-Kohútik,“ pochválil sa Martin Kollár zo strediska. V stredisku Malinô Brdo, kde sa lyžovať začalo v piatok, si pripomínajú aj výročie. „Pre kabínkovú lanovku to bude jubilejná päťdesiata sezóna. V roku 1967 bola uvedená do prevádzky ako najmodernejšia lanovka vo vtedajšom Československu,“ pripomenula zaujímavosť Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.

Lyžiarska sezóna na Slovensku sa začínala už 24. novembra v stredisku Vrátna na zjazdovkách v hornej časti Chlebu, čo je rarita. V ostatných piatich rokoch zvykli v Snilovskom sedle púšťať vleky až v závere sezóny. Rovnako sa už v decembri začalo lyžovať aj v Lomnickom sedle, kde je momentálne 150 cm prírodného snehu.

„Prvý víkend v decembri bolo čiastočne v prevádzke 5 stredísk, v druhý 16 a počas predchádzajúceho víkendu 30 stredísk. Od soboty predpokladáme prevádzku v 50 až 60 strediskách,“ naznačila Styková. Podľa počasia plánujú otvoriť aj niektoré strediská s nižšou nadmorskou výškou. Už dva víkendy sa lyžovalo napríklad v Kokave-línii alebo v Drozdove, v piatok opäť spustili vlek aj na Pezinskej Babe.

Kto si chce zalyžovať aj na Štedrý deň, mal by si overiť otváracie hodiny, viacero areálov bude prístupných do 13. h, niekde bude aj zatvorené. A keďže obdobie zimných prázdnin je označované ako top lyžiarska sezóna, znamená to, že sa ceny za skipasy oproti začiatku sezóny vo väčšine stredísk zvýšia.